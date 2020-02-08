Не по стандарту: министр юстиции считает люстрацию неправильной

Украинский "Закон об очищении власти" (о люстрации) нарушает Европейскую конвенцию о правах человека и является юридически неправильным. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает "Главком".



"По Европейской конвенции и Европейскому суду у нас уже вполне очевидна вырисовалась проблема. Будем выходить с законодательной инициативой урегулирования, с одной стороны, нового объема люстрации с учетом решений Конституционного Суда и Европейской конвенции. С другой стороны, он должен урегулировать переходные механизмы - что делать с уже люстрованными", - сказал чиновник.



По словам Малюськи, проведенная в Украине люстрация была слишком масштабной.



"Я понимаю, что была проблема перезагрузки власти, я четко осознаю: власть нужно было перезагружать, менять руководителей. И люстрация была идеологически правильной, а юридически - нет", - подчеркнул министр.



Малюська также признал, что Украине, скорее всего, придется выплачивать уволенным чиновникам компенсации.



Как сообщал сайт "Комментарии", в январе Украина обжаловала в Большой палате Европейского суда по правам человека решение относительно украинского закона "Об очищении власти" (люстрации).







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