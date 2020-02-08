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Не по стандарту: министр юстиции считает люстрацию неправильной

Министр юстиции допустил, что, скорее всего, Украине придется выплатить компенсации чиновникам, которые были уволены по люстрации

сегодня, 10:54
Автор:

• Мария Чиренко

Не по стандарту: министр юстиции считает люстрацию неправильной

Украинский "Закон об очищении власти" (о люстрации) нарушает Европейскую конвенцию о правах человека и является юридически неправильным. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает "Главком".

"По Европейской конвенции и Европейскому суду у нас уже вполне очевидна вырисовалась проблема. Будем выходить с законодательной инициативой урегулирования, с одной стороны, нового объема люстрации с учетом решений Конституционного Суда и Европейской конвенции. С другой стороны, он должен урегулировать переходные механизмы - что делать с уже люстрованными", - сказал чиновник.

По словам Малюськи, проведенная в Украине люстрация была слишком масштабной.

"Я понимаю, что была проблема перезагрузки власти, я четко осознаю: власть нужно было перезагружать, менять руководителей. И люстрация была идеологически правильной, а юридически - нет", - подчеркнул министр.

Малюська также признал, что Украине, скорее всего, придется выплачивать уволенным чиновникам компенсации.

Как сообщал сайт "Комментарии", в январе Украина обжаловала в Большой палате Европейского суда по правам человека решение относительно украинского закона "Об очищении власти" (люстрации). 



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Источник: https://glavcom.ua/country/society/v-uryadi-gotuyutsya-zgortati-lyustraciyu-bo-vona-superechit-jevropeyskim-standartam--657517.html
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