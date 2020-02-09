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Джемилев сообщил, когда в Крым вернут подачу пресной воды

Глава крымско-татарской общины в Крыму обозначил, что вода вернется на полуостров, когда сам полуостров вернется в Украину

сегодня, 12:25
Автор:

• Екатерина Белоброва

Джемилев сообщил, когда в Крым вернут подачу пресной воды

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что Киев пустит днепровскую воду в Крым только после деоккупации полуострова. Об этом он сообщил в эфире "Радио Крым Реалии".

По словам Джемилева, на данный момент сельское хозяйство Крыма уже переживает катастрофические последствия от обезвоживания степной части территории и, конечно, украинская власть понимает необходимость восстановления подачи пресной воды.

"Мы будем подавать воду, обязательно, но только после освобождения Крыма от оккупантов. Разговоры о том, что это наносит вред жителям, другие сантименты - расскажите это в другом месте. Вы что, ожидали, что вам создадут комфортные условия? Страна, чью территорию вы оккупировали?", - возмущен нардеп

В радиоэфире он напомнил слушателям, что в соответствии с Женевской конвенции 1949 года вся ответственность за состояние людей на оккупированной территории ложится на страну-оккупанта.

"Поэтому рассказывать нам о гуманитарных вещах  не надо", - заключил Джемилев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мустафа Джемилев ответил экс-прокурору Крыма Наталье Поклонской на ее очередные угрозы в адрес крымских татар.


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Источник: https://ua.krymr.com/a/novyny-krymu-dzhemilyev-my-damo-vodu-v-krym-lyshe-pislya-deokupatsiyi/30424182.html
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