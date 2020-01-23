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В Меджлисе ответили Поклонской на ее угрозы российскими автозаками

Мустафа Джемилев обозначил, что пугать татар России больше нечем

23 января 2020, 17:20
Автор:

• Екатерина Белоброва

Депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев заявил, что "крымских татар не запугаешь" российскими автозаками для участников анонсированого на 2 мая акции в виде марша на Крымский полуостров. Об этом передает издание "Крым. Реалии".

Таким образом Джемилев ответил экс-прокурору Крыма Наталье Поклонской, которая остро высмеяла намерения крымских татар вернуться на свою родную территорию пускай и силовым методом.

"Безопасность никто не может гарантировать, потому что мы имеем дело с бандитским государством. Автозаки для крымских татар – дело привычное, поэтому нас этим не напугаешь", - подчеркнул лидер крымско-татарского движения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил о совместном намерении с западными партнерами прорваться на крымский полуостров через пункт пропуска "Чонгар".

"Россия пытается всеми своими возможностями выдавить крымских татар с их земли. Это реальная угроза существованию крымских татар, возможно, впервые со времен депортации в 1944 году", - отметил глава Меджлиса. 


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Источник: https://ru.krymr.com/a/news-avtozaki-delo-privuchnoe/30393091.html
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