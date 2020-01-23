"Нашествие Меджлиса на Крым": Поклонская призывает запасаться гречкой и тушенкой

Бывший прокурор аннексированной АР Крым и действующий депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская иронично ответила главе крымско-татарского Меджлиса Рефату Чубарову об анонсированном им силовом набеге на полуостров. Об этом сама Поклонская написала на своей странице в Facebook.

"Похоже, нам пора закупать гречку, тушёнку и готовиться к осаде. Глава экстремистского Меджлиса Рефат Чубаров обещает собрать крымских татар и пойти с боем на полуостров. "День Х" назначен на 2 мая. Первая шеренга воинов — члены Меджлиса и их друзья с Запада", - указано в сообщении.

Поклонская отметила, что представители оккупационной власти и ее силовые ведомства готовы к встрече с "экстремистами" и подготовила их к уголовному преследованию за возможные действия, не согласованных с действующей крымской "администрацией".

"Ну, мы вас будем ждать. И после "великого" похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки и украсим их разноцветными шариками — мы так рады вас видеть! Но это мечты... А как всё будет на самом деле? Чубаров со своей гоп-компанией (максимум 20 человек) доедут до границы с Крымом, заберутся на какой-нибудь бугор и станут оттуда показывать фиги в сторону России. А потом эти "герои" на камеру расскажут журналистам, как они всех победили. Всё, расходимся — цирк до нас не доедет", - заключает в своем пасквиле бывший скандальный прокурор.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о силовом марше в аннексированный Крым, о котором заявил Рефат Чубаров.





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