Российские компании могут поставлять газ в Украину. Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, пишет "РБК-Украина".

По его словам, в рамках существующего украинского регулирования какая-то компания с российской стороны, например, "Газпром", может прийти к оператору ГТС и сказать, что хочет забронировать мощности для входа в Украину с поставкой какой-то украинской компании.

"В рамках действующего регулирования, если они выполнят все требования по финансовым гарантиям, по обеспечению, у оператора не будет оснований ответить "нет". Если только не будут приняты какие-то иные решения политические, правоохранительных органов или СНБО, которые запретят это делать. Такое окно в данный момент времени остается открытым", - отметил он.

На вопрос о том, нет ли сейчас никаких стопоров, чтобы поставлять газ из России в Украину, глава правления ответил: "по крайней мере, мне о таких стопорах сейчас неизвестно".

Напомним, что ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев теоретически допустил возможность покупки Украиной природного газа непосредственно у "Газпрома". По его словам, это будет зависеть от цены (должна быть справедливой – рыночной) и решения украинского правительства (политический фактор, учитывая происходящее между Украиной и РФ). Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили шансы прямых закупок российского газа.

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