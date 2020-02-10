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"Ах, ты ж пи**р!": Маруся Зверобой “прошлась” по прокурору

Маруся Зверобой на заседании суда обозвала прокурора нецензурной лексикой

сегодня, 12:58
Автор:

• Наталья Шевченко

"Ах, ты ж пи**р!": Маруся Зверобой “прошлась” по прокурору

Во время суда по мере пресечения волонтерка Маруся Зверобой, угрожавшая смертью президенту Украины, обозвала прокурора и порекомендовала ему надеть ошейник. Об этом сообщает “Страна”. 

Прокурор начал зачитывать подозрение Зверобой, отметив, что оно было основано на лингвистической экспертизе. После слов о том, что Зверобой подозревается в совершении преступления средней тяжести в зале начали смеяться. После чего Зверобой, перекрикивая прокурора, сказала: "Ах, ты ж п@..р". Прокурор продолжил зачитывать подозрение. 

В итоге обвинение попросило суд обязать волонтерку сдать загранпаспорт, являться к следователю и носить электронный браслет, без заключения под стражу. На что Зверобой заявила: "Себе ошейник надень, собака!".

Как сообщало издание "Комментарии", сегодня в Киеве Печерский райсуд избирает меру пресечения для волонтера Маруси Зверобой. Во время судебного заседания она высказала свое возмущение тем, что президент Украины прибыл в Ватикан в бронежилете


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Источник: https://strana.ua/news/249036-sud-po-maruse-zveroboj-volonterka-oskorbila-prokurora-na-zasedanii-.html
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