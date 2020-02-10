Минюст намерен закрыть 48 "партий-призраков": обнародован список

Министерство юстиции Украины подало заявления об аннулировании регистрационных свидетельств 48 политических партий. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

Такое решение принято из-за несоблюдения требований законодательства, а именно - партии не выдвигали своих кандидатов на выборах Президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет. В частности, в перечне есть партии труда, ветеранов Афганистана, казаков или же "Блок оппозиционных сил". Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что такое решение поможет политически обезопасить украинцев.

"Известно, что существует целый теневой рынок, на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии. Уставные документы таких партий после "продажи" перерабатываются (осуществляется изменение наименования партии, руководителя и т.д.)", - пояснил министр.

Потому ликвидация "партий-призраков" позволит обеспечить равные условия для всех "реально функционирующих" политсил, наладить законодательную дисциплину, а также защитить интересы избирателей и избавиться от "теневого рынка" партий.

Отметим, что всего в нашей стране зарегистрировано 349 партий.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что для нардепов от партии "Слуга народа" снова устроят тренинги.

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