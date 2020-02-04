Для нардепов от партии «Слуга народа» снова устроят тренинги

Весной для народных депутатов от "Слуги народа" снова организуют тренинги, но на этот раз в пятизвездочный отель в Трускавец никто не поедет – учиться будут на базе партийного офиса. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "Укринформ".

Так, в офисе партии будет работать учебный центр, а первые занятия и тренинги – запланированы на март-апрель.

"Мы не можем уже себе позволить вывозить депутатов в такие дорогие отели пятизвездочные. Это за государственный счет нецелесообразно. Мы перейдем на формат постоянно действующего учебного центра ", - пояснил Корниенко.

На тренингах парламентариев будут обучать коммуникации в эфирах, работе с гражданами, а также законотворческим вопросам.

"И, конечно, какие-то такие мировоззренческие вещи опять же, которые в нашей программе обучения в Трускавце были ", - добавил Корниенко.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Арахамия рассказал о подготовке "слуг народа" к местным выборам. Так, по словам Арахамии, сейчас обговаривается стратегия построения региональных штабов, так как внутри партии достаточно лиц, заинтересованных в собственной выгоде, а это целиком противоречит принципам "Слуги народа".

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