Прокуратура взялась за принудительную выдачу паспортов в ОРЛО

Прокуратура Луганской области возбудила уголовное производство в связи с массовой "паспортизацией" граждан на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



"Управление надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области начало уголовное производство по осуществлению представителями оккупационной администрации Российской Федерации принудительной "паспортизации" граждан Украины", - сказано в сообщении.



Расследование проводится на основании материалов Службы безопасности, согласно которым, руководители террористической "ЛНР" проводят насильственную политику по принуждению граждан Украины, которые проживают в ОРЛО, получать так называемые паспорта "граждан ЛНР".



Отмечается, что действия оккупантов украинские правоохранители посчитали нарушением законов и обычаев войны. Так, действия "властей" ОРЛО противоречат ст. 52 Женевской конвенциии о защите гражданского населения во время войны и нарушают права граждан Украины на временно оккупированной территории. По информации Офиса генпрокурора, "паспорт ЛНР", вероятно, получили более 200 тыс. человек.



Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Ход расследования контролирует Офис генерального прокурора.

Как сообщал сайт "Комментарии", Россия готовит существенные изменения в законодательство о гражданстве, которые позволят гражданам других стран получить российский паспорт без отказа от первого гражданства.

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