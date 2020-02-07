Российские паспорта будут выдавать без отказа от другого гражданства

Россия готовит существенные изменения в законодательство о гражданстве, которые позволят гражданам других стран получить российский паспорт без отказа от старого. Об этом сообщает “РБК-Украина”.

Подготовку таких инициатив подтвердили в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики, которой президент Владимир Путин поручил привлечь в Россию от 5 млн до 10 млн новых граждан. В самом же правительстве предлагают исключить требование о подаче заявления об отказе от старого гражданства при вступлении в российское.

В правительстве также отметили, что работа над законопроектом завершается, после согласования с администрацией президента он будет направлен в Госдуму.

"Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан защищать", - заявил вице-спикер нижней палаты Госдумы Петр Толстой.

Как сообщало издание "Комментарии", в РФ собираются сделать процедуру получения российского гражданства для жителей Украины и Беларуси еще проще. В частности, освободить украинцев и белорусов, желающих стать россиянами, от прохождения собеседования на признание носителями русского языка. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как Украина может (должна) ответить на это.

Также мы писали о том, что президент Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства Украины гражданам России.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!