Российское гражданство для украинцев: эксперты оценили инициативы РФ

В РФ собираются сделать процедуру получения российского гражданства для жителей Украины и Беларуси еще проще. В частности, освободить украинцев и белорусов, желающих стать россиянами, от прохождения собеседования на признание носителями русского языка. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как Украина может (должна) ответить на это.

"Россия ищет выход из демографического кризиса"

Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей Александр Доний уверен, что вопросы ускорения процедуры предоставления гражданства Российской Федерации украинцам и официального статуса русского языка в Украине - не связаны.

"Манипуляциями являются попытки убедить, что если в Украине усилился бы официальный статус русского языка, то Россия меньше способствовала эмиграции украинских граждан в Россию, – считает Доний. – Россия, как Украина и ряд других стран Европы, находится в системном демографическом кризисе. Смертность превышает рождаемость, старение населения увеличивает налоговое бремя на трудоспособные слои. И РФ, как и целый ряд европейских стран, ищет выход из демографического кризиса в содействии внешней миграции на свою территорию. И понятно, что оптимальным сценарием для России является приток в нее лиц, владеющих русским языком, которые легче входят в гуманитарный российский простор".

Так что интерес к украинским гражданам, владеющим русским языком в России является объективным фактором, подчеркивает эксперт. И отмечает, что Украина никак не сможет повлиять на ситуацию интереса России к притоку трудовых ресурсов.

"Аналогичным образом Украина не сможет повлиять, например, на предоставление льготных условий для работы и учебы украинцам в Польше, – говорит Доний. – Ведь Польша заинтересована в притоке украинских трудовых ресурсов (с последующей их ассимиляцией)".

Поэтому, считает эксперт, Украине следует не заниматься российским законодательством, а заниматься двумя собственными проблемами, решая:

- как сделать экономическую ситуацию в Украине настолько привлекательной, чтобы украинцы не были вынуждены миллионами выезжать за границу в поисках работы и лучшей жизни (независимо от того, в какие страны они едут);

- как вырваться из ямы демографического кризиса, который приводит к фактическому вымиранию нации.

"То есть, какой комплекс вопросов решить для улучшения здравоохранения, содействия рождению большего количества детей и их качественному воспитанию, – поясняет Доний. – Так что проблемы Украины – внутренне экономического и социального характера".

"Инструменты российского доминирования"

Политический эксперт Александр Леонов считает, что русский язык в Украине давно вышел за пределы гуманитарной проблемы. И именно в таком ракурсе стоит рассматривать его и получения российского гражданства.

"На протяжении всей украинской независимости РФ использовала фактор языка и церкви - как элемент политического давления, как политический инструмент. Не инструменты мягкой силы, а инструменты российского доминирования, – подчеркивает политэксперт. – В российских правовых документах зафиксирована возможность защиты русскоязычного населения, в том числе, на других территориях, в том числе с помощью военных средств. Во многом этим РФ объясняла аннексию Крыма и ситуацию с оккупацией части Донбасса (участие в которой на официальном уровне отрицает). Так что рассматривать проблему русского языка в Украине и получения российского гражданства нашими гражданами нельзя исключительно в контексте гуманитарной проблемы, как это делают по отношению к нашей ситуации в том же ЕС. Для нас это - вопрос национальной безопасности".

Леонов напоминает, что Конституция Украины предусматривает на данный момент лишь одно гражданство – украинское.

Эксперт уверен: "Важно законодательно более четко урегулировать механизмы лишения украинского гражданства в случае принятия гражданства другой страны. В контексте возможного запрета покупки украинской земли иностранцами, лишение украинского гражданства будет еще и серьезным экономическим фактором. Между тем, у нас сейчас разрабатывают как раз другие механизмы – о возможности двойного гражданства. Всё это может привести к серьезным проблемам – причем в довольно близком будущем".

По мнению Леонова, новым упрощением Россия пытается легитимизировать незаконную выдачу своих паспортов гражданам Украины и Беларуси. Причем для последней это и вовсе может выглядеть как мягкая аннексия.

"Провал российской политики"

Глубинному украинскому государству как раз выгодно чтобы активная часть нелояльного населения покинула территорию страны, уступая место новому поколению, считает политолог Андрей Мишин.

"Упрощение (или усложнение) предоставления гражданства никогда не считалось нарушениями межгосударственных отношений. Скорее - закономерными тенденциями современных глобальных процессов", – поясняет Мишин.

По словам эксперта, ответом со стороны украинской власти на новую инициативу РФ может быть только социально-экономический прогресс и с либерализацией экономических, языковых и иных законов.

"Кстати, решение Кремля об упрощении предоставления гражданства для украинцев и белорусов свидетельствуют о провале российской политики на этом направлении, – отмечает Мишин. – В странах, где процесс привлечения новых граждан идет хорошо, не упрощают, а усложняют получение гражданства".

Как сообщал портал "Комментарии", в МИД РФ сообщили, сколько украинцев получили российское гражданство в 2019 году.

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