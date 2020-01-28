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Новоиспеченные россияне: в РФ рассказали, сколько тысяч украинцев получили новое гражданство

Официальная информация о получении гражданства жителями "ЛНР" и "ДНР" то и дело разнится

сегодня, 10:37
Автор:

• Елена Волкова

В МВД миграции РФ рассказали о том, скольким украинцам – жителям оккупированного Донбасса - они выдали российские паспорта в 2019 году. Согласно последним статистическим данным, новые документы получили 227 тысяч человек.

Незаконное получение гражданства  происходит в Ростове-на-Дону, где открыто целое подразделение для работы с украинцами. Стоит отметить, что официальная информация о новоиспеченных россиянах то и дело разнится: по состоянию на 1 января МВД РФ рапортовало о том, что их паспорта в минувшем году получили 196 тысяч украинцев.

Как сообщало издание "Комментарии", в июле Государственная дума РФ приняла законопроект, который позволит отменять решения о приобретении гражданства России для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, а также упростит получение гражданства для украинцев.


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Источник: https://comments.ua/
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