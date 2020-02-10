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"На этот раз официально": СМИ сообщают об отставке Богдана

Согласно информации СМИ, сегодня из кабинета главы Офиса президента начали выносить его вещи

сегодня, 22:59
Автор:

• Екатерина Белоброва

"На этот раз официально": СМИ сообщают об отставке Богдана

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке. Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в Офисе президента.

Так, согласно нескольким источникам, сегодня с утра Андрей Богдан провел встречу с украинским гарантом Владимиром Зеленским по теме собственной отставки, а уже вечером из его кабинета начали выносить вещи.

О причинах намерения Богдана уйти из Офиса президента источники не сообщают. Впрочем в самом Офисе не отрицают, что Богдан намерен уйти.

"Богдан написал заявление. На этот раз официально", - указал один из источников ведомства, добавив, что больше информации появится уже утром.

Напомним, еще летом портал "Комментарии" сообщал, что глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию, что оказалось на тот момент своеобразным "розыгрышем" и вызвало бурную реакцию, в первую очередь, среди средств массовой информации.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/10/7240055/
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