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В "Слуге народа" не отрицают отставки Богдана

Спикер парламента Дмитрий Разумков уверен, что "в нашем государстве возможно все", а значит и отставка Богдана тоже вероятна

сегодня, 23:18
Автор:

• Екатерина Белоброва

В "Слуге народа" не отрицают отставки Богдана

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о якобы отставке руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Об этом сообщает издание УНИАН.

Как отметили журналисты в разговоре со спикером, речь идет о том, что якобы из кабинета в Офисе президента, где Богдан принимал посетителей, начали выносить его вещи, Разумков ответил довольно уклончиво, но не исключил, что отставка главы ОП имеет место.

"Я не пресс-секретарь Андрея Иосифовича Богдана. Я думаю, что лучше спросить у него. Сегодня у меня не было возможности с ним пообщаться, не могу это комментировать", - резюмировал Разумков.

Также он добавил, что в последнее время не исключает ничего, даже самого неожиданного и необычного поворота событий.

"Я думаю, что в нашем государстве, благодаря нашим людям, возможно все. В свое время говорили, что Зеленский не может быть президентом. Однако все видят, кто именно сегодня президент. Я, наверное, никогда не мог подумать, что буду председателем Верховной Рады Украины. Поэтому, возможно всегда все", - заявил бывший глава фракции "Слуга народа" и добавил, что всегда лучше спрашивать напрямую, чем строить предположения, догадки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Богдан уходит из Офиса президента.


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Источник: https://www.unian.ua/politics/10868060-mozhlivo-vse-razumkov-prokomentuvav-informaciyu-pro-nachebto-vidstavku-bogdana.html
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