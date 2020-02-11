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Газ в килокалориях и обыски в Гослесагентстве: дайджест ночных новостей

Коболев предложил перейти на учет газа в килокалориях, а не в кубометрах, этой ночью ГПУ ГБР провели обыски в Гослесагентстве, а также Курникова стала мамой в третий раз

сегодня, 06:58
Автор:

• Наталья Шевченко

Газ в килокалориях и обыски в Гослесагентстве: дайджест ночных новостей

Коболев предложил изменить принцип учета потребления газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что Украина должна перейти на учет газа в килокалориях, а не в кубометрах, чтобы решить вопрос с малопонятными для потребителей коэффициентами в платежках. 

По его словам, многие украинцы обратили внимание на наличие в платежках коэффициента приведения к стандартным требованиям. Именно его применение, по словам главы "Нафтогаза", сдерживает внедрение конкурентного рынка газа

ГПУ и ГБР провели обыски в Гослесагентстве

Следователи ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора провели обыски центральном аппарате Гослесагентства и лесничествах Житомирщины, из-за незаконной вырубки древесины.

 По предварительной информации, работники лесхоза в сговоре с должностными лицами лесозащитного предприятия и Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы

Boeing 747 развил скорость до 1327 км/ч

Самолет Boeing 747 компании British Airways, выполнявший рейс Нью-Йорк - Лондон, побил рекорд скорости через попутный ветер.

5554 километра через Атлантику самолет преодолел за 4:00 56 минут. Это рекорд для такого маршрута пассажирского самолета. Максимальная скорость достигла 1327 километров в час. 

Трамп впервые посетит Индию 

Президент США Дональд Трамп в конце февраля планирует осуществить первый визит в Индию. Американский лидер и первая леди Мелания Трамп посетят Индию  24 - 25 февраля 2020.  

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Бывшая тениссистка Анна Курникова и ее супруг, 44-летний Энрике Иглесиас, во второй раз стали родителями. Через два с небольшим года после появления на свет двойняшек Николаси и Люси у них родился третий ребенок.


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Источник: https://comments.ua/
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