В Минобороны планируют частично рассекретить оборонные закупки

Министерство обороны Украины намерено реформировать систему оборонных заказов, в результате чего она станет "частично открытой". Об этом заявил глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк.

"Есть такая проблема, которая называется "совершенно секретный ГОЗ". То есть государственный оборонный заказ, к сожалению, совершенно секретный", - сказал Загороднюк.

Министр отметил, что систему стараются менять даже в рамках заказов текущего года, до принятия соответствующего законопроекта.

"Мы подали в ВРУ новый закон об оборонных закупках. Он должен полностью переделать всю систему. Больше "ГОЗа" не будет - будет просто план закупки, который будет открыт частично", - отметил Загороднюк.

Глава Минобороны коснулся также темы коррупции — для ее искоренения в ведомстве провели независимый аудит процесса закупок, чтобы понять, каким образом определяется поставщик для оборонных заказов.

Как сообщал портал "Комментарии", в министерстве обороны Украины провернули коррупционную схему, сумма убытков которой составила 173 млн грн.

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