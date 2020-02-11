Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 11.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика В Минобороны планируют частично рассекретить оборонные закупки
НОВОСТИ Все новости

В Минобороны планируют частично рассекретить оборонные закупки

Минобороны реформирует систему оборонных заказов

сегодня, 11:22
Автор:

• Сергей Медведев

В Минобороны планируют частично рассекретить оборонные закупки

Министерство обороны Украины намерено реформировать систему оборонных заказов, в результате чего она станет "частично открытой". Об этом заявил глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк.

"Есть такая проблема, которая называется "совершенно секретный ГОЗ". То есть государственный оборонный заказ, к сожалению, совершенно секретный", - сказал Загороднюк.

Министр отметил, что систему стараются менять даже в рамках заказов текущего года, до принятия соответствующего законопроекта.

"Мы подали в ВРУ новый закон об оборонных закупках. Он должен полностью переделать всю систему. Больше "ГОЗа" не будет - будет просто план закупки, который будет открыт частично", - отметил Загороднюк.

Глава Минобороны коснулся также темы коррупции — для ее искоренения в ведомстве провели независимый аудит процесса закупок, чтобы понять, каким образом определяется поставщик для оборонных заказов.

Как сообщал портал "Комментарии", в министерстве обороны Украины провернули коррупционную схему, сумма убытков которой составила 173 млн грн.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1851535-zagorodnyuk-zapevniv-scho-derzhavni-oboronni-zamovlennya-stanut-chastkovo-vidkritimi
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...