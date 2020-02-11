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РосТВ и соцсети: Бородянский рассказал о перспективах квот и запретов

Бородянский уверен, что не может быть дискуссии о продлении запрета доступа к российским соцсетям

сегодня, 11:40
Автор:

• Мария Чиренко

РосТВ и соцсети: Бородянский рассказал о перспективах квот и запретов

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что Кабинет министров не будет пересматривать языковую политику Украины, сообщает "РБК-Украины".

В частности, квоты на использование украинского языка в телевизионном эфире сохранятся.

"Я не считаю, что это (изменение квот — ред.) необходимо сегодня. Министерство не будет этого инициировать. Мы не будем инициировать пересмотр закона о языке", - подчеркнул глава ведомства.

По словам чиновника, также необходимо продолжить запрет на доступ к российским социальным сетям, который заканчивается весной текущего года.

"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии. Будем инициировать. Обязательно", - заявил Бородянский.

Как сообщал сайт "Комментарии", 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу Закон № 2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Среди прочего, он обязал владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей ряд должностных лиц, в том числе президента, председателя Верховной Рады и его заместителей, премьер-министра и нардепов. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-borodyanskiy-zapret-rossiyskih-sotssetey-1581273492.html
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