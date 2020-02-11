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Витренко пожаловался Коболеву на задержку премии

Витренко убежден, что общество должно знать о справедливых премиях за победу в Стокгольмском арбитраже

сегодня, 13:32
Автор:

• Мария Чиренко

Витренко пожаловался Коболеву на задержку премии

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания нарушает трудовое законодательство в части выплаты ему премии. 

"Почти неделю назад, в прошлую среду, я обратился к председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с заявлением о невыполнении "Нафтогазом" трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства... Это вопрос не денег, а принципов", - написал он в своем Facebook.

Витренко подчеркнул, что трудовой договор должен выполняться и этот документ имеет юридическую силу в отличие от "возможных непрозрачных договоренностей между властью и руководителем компании".

"Если правительство сомневается в справедливости заработной платы в государственных компаниях, то оно этот вопрос выяснять с теми, кто эти зарплаты устанавливал. На это у него было достаточно времени и возможностей. Задержать выплату зарплаты - это не решить проблему, а скрыть ее. Общество должно знать, насколько справедливыми были премии за победу в Стокгольмском арбитраже", - пояснил он.

По его словам, работа и оценка эффективности работы политиков, госчиновников, политических назначенцев в госкомпаниях и бизнесменов кардинально отличается.

"Зарплату политиков действительно логично сравнивать со средней зарплатой их избирателей, с корректировкой на разницу в стоимости жизни в различных городах и необходимостью выполнять представительскую функцию. И премия для политиков - это поддержка избирателями их взглядов и властных амбиций, а не деньги… Зарплаты чиновников и политических назначенцев в госкомпаниях должны прежде всего соответствовать их уровню квалификации и условиям труда, преимущественно состоят из фиксированной части", - констатировал топ-менеджер НАК.

Витренко уверен, что победа Украины в Стокгольмском арбитраже "должна быть символом успешной борьбы против колониальной политики России. Она должна вдохновлять на такую ​​борьбу украинцев и показывать всему миру, что правда на стороне Украины, и что мы можем побеждать такого сильного противника".


Как сообщал сайт "Комментарии", ранее стало известно, что Кабмин намерен обратиться к наблюдательному совету "Нафтогаза" и попросить не выплачивать миллионные премии руководству компании.


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