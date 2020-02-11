Что осталось после Майдана: «серый кардинал» Януковича обеднел в 11 раз

Состояние бизнесмена, бывшего народного депутата Юрия Иванющенко, которого в СМИ называли "серым кардиналом" Виктора Януковича, с 2013 года уменьшилось более чем в 11 раз. Об этом пишет издание "Комментарии".



Известно, что в 2013 году в полной или частичной собственности Иванющенко и его ближайшего бизнес-партнера Ивана Абрамова оказались 43 предприятия, представлявшие 10 сфер экономики – от агросектора до энергетики. Наиболее крупными активами были "Азовмаш", доля в одесском рынке "7-й километр" (ООО "Промтоварный рынок"), "Карпатыстройинвест", "Южтехстрой" и другие. Однако в 2015 году его представители вышли из состава правления "Азовмаша", угледобывающие и обогатительные предприятия частично оказались на неподконтрольной территории Донбасса.

В итоге, по данным СМИ, Юрий Иванющенко обеднел примерно в 11 раз – с 756 млн долл. в 2012 году, до порядка 67 млн долл. В 2019 году (ТОП-100 самых богатых украинцев по версии "Нового времени"). Основным активом стала доля в "7 километре", законность получения которой продолжают оспаривать правоохранители и другие совладельцы рынка.



Опорной структурой Юрия Иванющенко остается ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Новые технологии", который является совладельцем порядка 30 работающих коммерческих структур в различных сферах.



До этого бизнес Юрия Иванющенко имел южноафриканские "корни" – со сменой власти в Украине в 2014 году основные компании были записаны на юристов из ЮАР Джереми Пол Опперман и Элоизу Бритц.



Другой вполне успешно работающей опорной структурой Юрия Иванющенко является ПАО "Институт инновационных технологий в энергетике и энергосбережении". Предприятие, как следует из названия, работает в перспективной энергетической сфере, к которой у пребывающего в розыске бизнесмена остались интерес и связи. В сфере работы данного предприятия остаются порядка 15 коммерческих структур.



Продолжает работу и главный, по оценкам СМИ, действующий актив Юры Енакиевского – "7 километр".



В декабре 2019 года след Иванющенко появился на газовом рынке: ООО "Инжиниринговая компания "Сфера плюс", 50% которой принадлежат тому самому фонду "Новые технологии", по данным издания "Олигарх", подало заявку на продление разрешения на пользование газоносным участком во Львовской области.



Также Иванющенко сохранил разрешение на добычу песка только в Кременском районе Луганской области, правда из-за решения суда о конфискации 21 га земли по иску прокуратуры добыча там официально не ведется с 2017 года.



О том, что в руках Иванющенко остались немалые средства, показала конфискация в октябре 2019 г. в банках Латвии 30 млн долл., связываемых с ним. Но адвокат экс-нардепа это опроверг.



Как сообщал сайт "Комментарии", адвокат Иванющенко намерен через суд опровергнуть информацию о якобы конфискации средств экс-нардепа в латвийских банках.



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