В Украине ужасные СИЗО: экс-нардеп Онищенко попросил политическое убежище в Германии

Бывший народный депутат, которого подозревают в участии коррупционной схеме по выводу средств из компании "Укргаздобыча", Александр Онищенко попросил политическое убежище в Германии. Об этом сообщила его адвокат Инго Миноджио, передает "Немецкая волна".



"В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - сказал юрист, комментируя решение экс-нардепа, который сейчас ожидает решения суда об экстрадиции в Украину.



Миноджио, в частности, обращает внимание на "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине". Кроме того, по его словам, бывший президент Петр Порошенко, который является главным политическим оппонентом Онищенко, "даже после потери власти остается очень влиятельным" и якобы опасен для экс-нардепа. В качестве доказательств были предоставлены свидетельства ряда украинских политиков.



Кроме того, Онищенко обжаловал в немецком суде свою экстрадицию в Украину, настаивая, что уголовное дело против него возбуждено по "политическим мотивам". Экс-нардеп, по словам адвоката, имеет паспорт гражданина РФ.



"У Александра Онищенко есть российский паспорт. А разрешения на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать - в Россию", - отметил Миноджио.



Напомним, Александр Онищенко был задержан в немецком Аахене в начале декабря 2019 года.



Александру Онищенко в Украине вменяют нанесение государству убытков на сумму 3 млрд гривен путем газовых махинаций. Следователи считают, что газ, который добывали компании Онищенко в рамках совместной деятельности с "Укргаздобычей", попадал на фиктивные биржи по заниженной цене. Его выкупали связанные компании и перепродавали уже по рыночной. Также отмечалось, что всего в рамках уголовного производства задержаны 12 человек, а 5 подозреваемых по данному делу признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием. Онищенко все обвинения в свой адрес отрицает.

Как сообщал сайт "Комментарии", в декабре 2016 года Украина направила Германии запрос об экстрадиции Александра Онищенко, когда он был еще действующим нардепом. В 2017 году Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Онищенко.





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