Стали известны масштабы коррупции в Киеве

Среди коммунальных предприятий столицы, лишь на бумаге работающих на пользу столичной громады, есть более мелкие предприятия, которые приносят своим теневым владельцам достаточно крупные суммы. О том, как столичные предприятия отмывают бюджетные средства и о масштабах хищений пишет издание "Комментарии" в статье "Коррупция в Киеве: кому приносит прибыль якобы столичная собственность".

В статье отмечается, что для Киева, как и для любого крупного мегаполиса, важное значение имеет "транспортный" вопрос, решением которого занимаются два мощнейших коммунальных предприятия: КП "Киевпастранс" и КП "Инженерный центр", который занимается поддержкой в рабочем состоянии и строительством инженерных сооружений, но не только.

КП "Киевпастранс" регулярно попадает в коррупционные скандалы. Впрочем, они совсем не новы для предприятия, а имя самого руководителя как подозреваемого в них не фигурирует. Однако частота хищений и суммы средств, выведенных из предприятия, обращают на себя внимание:

- весной 2017 года СБУ обвинила неназванных руководителей КП в хищении 30 млн грн. средств предприятия за счет фиктивных покупок топлива и запчастей, в 2015 году то же СБУ открыло уголовное производство по КП на хищение 40 млн грн., правда тогда воры вели себя "скромнее" – топливо и запчасти физически поступали, но по завышенным в разы ценам;

- на предприятии процветает взяточничество, когда сотрудники "Киевпастранса" требовал с частного предпринимателя 165 тыс. грн. за списание долгов перед КП;

- попытка покупки в 2017 году польских трамвайных вагонов "Pesa" на 2 млрд грн., когда тендер проводился под уже данные обещания мэра Виталия Кличко купить вагоны, с прописанными под вагоны условиями и предупреждения экспертов об опасности их эксплуатации. В конце концов, сделки так и не случилось.

Финансовые показатели предприятия также особо не радуют – за 2018 год КП "Киевпастранс" наработал на 145,7 млн грн. убытков, однако никаких кадровых выводов из этого сделано не было.

Намного сложнее ситуация с КП "Инженерный центр", которое стало известно широкой общественности благодаря ситуации, сложившейся с мостами столицы. Самым ярким из них стал стеклянный "мост Кличко" на Владимирской горке, который обошелся бюджету в 420 млн грн. и пошел трещинами сразу же после сдачи в эксплуатацию. Итог – открытое НАБУ по данному факту уголовное производство против КП "Инженерный центр" за отсутствие архитектурного проекта что привело к росту сметной стоимости объекта минимум на 100 млн грн.

Руководит столичным коммунальным предприятием Михаил Терентьев и КП успело отметиться как фигурант в нескольких скандалы:

- три покупки одних и тех же работ по городской детской больницы №2 и растрата 84 млн грн. бюджетных средств;

- две реконструкции лестницы на Пейзажной аллее за 1 год на общую сумму свыше 69 млн грн.

Еще одним местом постоянных скандальных тендеров на сотни миллионов является коммунальное предприятие "Плесо". К настоящему моменту предприятие, призванное отвечать за водные ресурсы столицы, погрязло в скандалах и уголовных производствах:

- в 2018 году КП заключило договор с ЧП "Спец-ком" на 25 млн грн. на ремонт элементов благоустройства и расчистку водоема зоны отдыха "Черторой", хотя эта же фирма, получив в 2017 году на капитальный ремонт элементов благоустройства Русановского канала 5,2 млн грн. эти работы просаботировала, что даже стало предметом открытого силовиками уголовного дела, но руководство "Плесо" столь печальный опыт ничуть не смутил.

В 2018 году "Плесо" отдал контракт на строительство зоны отдыха вдоль Русановского пролива на 88 млн грн. после тендера в руки ООО "Горстройинвест". Поразительно, но данная фирма вполне официально имела в числе своих соучредителей братьев Анатолия и Владимира Дробота, стоявших у истока самого КП "Плесо", однако руководство предприятия это нисколько не смутило – конфликта интересов или протекционизма он почему-то не увидел.

Зато прямое нарушение закона увидели правоохранители, которые открыли по данному факту уголовное производство и подозревали директора КП Олега Юсипенко в служебной халатности. При этом никаких работ в районе Русановки победитель тендера так и не начал.

Как сообщало издание "Комментарии", должностные лица КП "Киевпастранс" заключив ряд сделок с фиктивными предприятиями на приобретение топлива и запчастей присвоили более 30 миллионов гривен.

Несмотря на полную оплату, товары либо не поставлялись, или же поставлялись по значительно завышенной стоимости. Полученные средства переводились в наличные и распределялись между заинтересованными лицами.

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