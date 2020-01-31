Коррупция в Киеве: кому приносит прибыль якобы столичная собственность

20 января стало известно о задержании бывшего народного депутата Украины, экс-президента государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася.



Несмотря на то, что в течение 6 лет он занимал должность руководителя государственного предприятия в Киеве, деньги шли совсем не в государственный бюджет.

Коррупция в Киеве: государственно-столичный "Укрбуд" для Микитася и Кононенко

Оказалось, что бывший парламентарий Микитась, который являлся фигурантом дела о хищении почти 82 млн грн., уезжая из страны формально не убегал, а летел на лечение в Лондон – у него было разрешение, подписанное первым заместителем главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максимом Грищуком.

"Я думал мы достигли дна. Но на самом деле еще есть куда падать. Украл 25 миллиардов гривен, развел 14000 украинских семей и прокурор тебе разрешает уехать и отдает паспорт", – написал в своем Telegram-канале нардеп Антон Поляков, который опубликовал разрешение.

Позднее сообщили со ссылкой на анонимные источники, что разрешение было отменено главой САП Назаром Холодницким.

Созданная в 1991 году, государственная строительная корпорация "Укрбуд" с 2010 года оказалась прочно связана с Максимом Микитасем, сначала как президента компании, а затем ее неофициального "куратора" и выгодополучателя. Покровителем самого Микитася СМИ неоднократно называли "серого кардинала" времен президентства Петра Порошенко, народного депутата Украины Игоря Кононенко.

Заработкам на компании весьма способствует ее интересная структура – сугубо государственные предприятия и частные компании, наиболее известной из которых является ООО "Укрбуд девелопмент". Если первые специализировались в основном на промышленном строительстве, то вторая занималась самым лакомым кусочком – жилищным строительством в столице, хотя и не только им.

На протяжении многих лет такое "сосуществование" хотя и вызывало скандалы, но благодаря покровительству всесильного тогда Игоря Кононенко особых последствий не имело, но так продолжалось ровно до смены власти весной 2019 года.

По версии СМИ Максим Микитась использовал ряд схем для личного заработка "под крышей" госкомпании:

- вывод средств в офшоры – получаемые ООО "Укрбуд Девелопмент" средства в виде части прибыли выводились учредителю компании "Верис Инвестмент ЛТД", зарегистрированном в африканском оффшорном государстве Белиз;

- нарушения условий разрешений на строительство, так "Укрбуд", имея разрешение на строительство административного здания и помещения Печерского РУВД на улице Кутузова, 18/7 на 18 этажей, умудрился выстроить там жилой комплекс на 25 этажей;

- тендерный сговор, когда компании из сферы влияния Максима Микитася "сражались" на одном тендере, что позволяло одной из них выигрывать на выгодных ей условиях, за что уже в мае 2019 года на 149,9 млн грн. были оштрафованы компании "Северо-украинский строительный альянс" и "Спецстрой-Плюс". При помощи махинаций компании выиграли тендера на строительство корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова стоимостью 2,8 млрд грн. и реконструкцию гимназии №59 имени А.М. Бойченко в Киеве стоимостью 175 млн грн.;

- "кидалово" с землей, причем не кого-то, а Национальную гвардию Украины, когда "Укрбуд" в обмен на участок земли на Печерске, принадлежавшей силовой структуре, обязался выделить ее сотрудникам 50 квартир в построенном там же доме. Однако свои квартиры военные получили в намного худшем, но более дешевом районе на окраине, у станции метро "Бориспольская".

Все это сопровождалось активной перепиской с главой "Укрбуд девелопмент" Олегом Майбородой, "слитой" Telegram-каналом "Джокер", где нардеп дает поручения на выдачу денег из кассы предприятия то на выборы, то на подарки "нужным" людям.

Результатом всех этих махинаций стало ухудшение финансового состояния госкорпорации: с 2016 по 2018 годы года активы "Укрбуда" снизились с 890 млн грн. до порядка 310 млн., выручка упала с 290 до 220 млн грн. В это же время совокупный доход Максима Микитася и его супруги Натальи, на которую собственно и записаны предприятия групп ООО "Укрбуд девелопмент", в 2018 году превысил 335 млн грн.

Однако утрата "политической крыши" вмиг все изменила для Максима Микитася – уже в мае детективы Национального антикоррупционного Бюро Украины (НАБУ) провели обыски в компаниях, связанных с операцией по "обмену" земли на квартиры для Нацгвардии. Тогда же было объявлено о подозрении экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании "Укрбуд" Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук, правда все они позднее вышли под залог.

В октябре в список подозреваемых попал и сам Максим Микитась, которого снова отпустили под залог сначала в 5,5 млн грн., затем выросшего до 80 млн. В конце концов экс-нардепа обязали пребывать под домашним арестом до 14 февраля, в рамках нарушения которого он, собственно, и был взят 20 января в Борисполе.

Тем временем еще летом строительство на участках "Укрбуда" Микитася начало останавливаться, что вызвало беспокойство порядка 14 тыс. инвесторов, которые уже вложили деньги в квартиры в новостройках. Осенью рынок оказался взбудоражен заявлениями самого Микитася, который то заявлял о продаже им "Укрбуд девелопмент", то опровергал это, заявив, что подписал лишь меморандум о продаже, а сама сделка якобы прошла без него.

По данным СМИ проблемы "Укрбуда" начались после того как Микитась "вывел" из оборотных средств порядка 1,5 млрд грн., так что строить стало просто не на что. О том куда "ушли" деньги на своей странице в Facebook сообщил находящийся под следствием директор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода. Он сообщил что 500 млн грн. были потрачены Микитасем на недвижимость, 300 млн грн. – на неудачные выборы и вообще политику, 1,5 млрд грн. – на покупку разных активов. И это не считая сотен тысяч долларов разовых расходов на элитные авто и ювелирные изделия.

Словом, неудивительно, что стройки "Укрбуда" встали и достроить ее объекты президент Владимир Зеленский в декабре поручил другому столичному застройщику – ЧАО "ХК "Киевгорстрой, в которой 80% акций принадлежат Киевской городской государственной администрации.

Коррупция в Киеве: КГГА для Вадима Столара

"Киевгорстрой" на 80% принадлежит КГГА, а значит и самим киевлянам, но это еще не гарантирует, что предприятие работает на пользу государству. В контексте "Киевгорстроя" стоит выделить политика и бизнесмена Вадима Столара, который за время своей политической карьеры успел побывать нардепом от партий "Наша Украина", "Партия Регионов" и "УДАР", а также в группе влияния экс-президента Петра Порошенко в Киевгорсовете.

В свое время обозреватели насчитали в окружении киевского градоначальника Виталия Кличко 11 человек связанных с Вадимом Столаром: 2 заместителей и 9 начальников департаментов, в числе которых все связанные со строительством и отводом земли.

Собственно, интерес Столара к этим двум сферам объясняется спецификой его бизнеса, сосредоточенной главным образом на строительстве. В 2014 году его избрали в Киевгорсовет и официально он занимал должность директора ООО "Киевоблжилстрой". Однако известность ему принесло участие в афере "Элита центра".

Впрочем, во времена наибольшего влияния в столице Вадима Столара, хотя в первую очередь и интересовало строительство и столичная земля, в смысле коммунальных предприятий его предпочтения были весьма широкими. Так, накануне введения временной администрации в столичный муниципальный банк "Крещатик", по словам журналиста, а сейчас нардепа Александра Дубинского, Вадим Столар взял кредит в банке под залог нереализованных квартир. К тому же, стоимость залога была оценена в 3500 долл. за квадратный метр при реальной стоимости в 1000-1200 долл.

Сообщали СМИ и об интересе Столара к столичным монополистам "Киевэнергохолдинг" и "Киевгаз", любопытно при этом, что последний был вотчиной такого серьезнейшего политического игрока как экс-глава АП времен Виктора Януковича – Сергей Левочкин.

Коррупция в Киеве: "Киевгорстрой" и "Киевгаз" для Левочкина

Еще со времен президента Януковича председателем правления газового столичного монополиста является человек Левочкина, зять одного из экс-лидеров Оппозиционного блока Юрия Бойко Сергей Горовский. Даже влияния и усилия Игоря Кононенко не хватило, чтобы поставить во главе "Киевгаза" в 2016 году "своего" человека, впрочем, более вероятным кажется, что "серый кардинал" президента все же получил свою выгоду от некоей тайной сделки с Левочкиным.

В ходе отопительного сезона 2018-2019 годов предприятие то и дело попадало в скандалы из-за завышенных платежек на природный газ, которые получали киевляне. В НАК "Нафтогаз" даже назвали это "провокацией перед выборами", поскольку предприятия возглавляются бывшими регионалами. В НАКе явно имели ввиду "Киевгаз" Сергея Горовского и его дочернее предприятие "КиевГазЭнерджи" Владислав Красавин, помощник народного депутата Украины Юрия Бойко, тестя главы "Киевгаза".

А вот у столичного бизнеса другие претензии к "Киевгазу" – взятки за подключение газа могут доходить до десятков тысяч долларов, в том числе за наработку "правильных" технических условий. Как утверждали СМИ, даже за документы для реконструкции узла учета газа фабрике "Рошен" пришлось дать взятку в размере 100 тыс. грн. Отвечали за это направление "деятельности" газовщиков заместитель главы правления по общим вопросам Татьяна Пархоменко, инженеры Павел Яковлев и Дмитрий Остапчук, а также ООО "Энерджи Билдинг".

Но, несмотря на весь скандальный шлейф, Сергей Горовой продолжает оставаться председателем правления "Киевгаза".

Аналогично обстоят дела в уже упомянутом выше "Киевгорстрое", который также принадлежит Сергею Левочкину посредством "своего" человека во главе компании – Игорю Кушнируку. Компания также оказывалась не раз в эпицентре скандалов, а в 2016 году даже пережила захват своего офиса полком "Азов", что было воспринято как попытка рейдерства со стороны главы МВД Арсена Авакова, а депутаты Киевгорсовета пытались создать комиссию по проверке деятельности предприятия. Впрочем, основания для этого, несомненно, были, в частности желание застраивать столицу без общественных слушаний, например, Сенной рынок.

Но, как и с "Киевгазом", Левочкин сберег свои кадры и свое влияние в компании.

Последний раз "Киевгорстрой" в лице своего председателя правления "засветилась" в истории со строительством столичного метро, причем в партнерстве все с тем же Вадимом Столаром.

Так, по сообщению СМИ после того как подрядчик строительства метро на Виноградарь "Киевметрострой", получил от государства 2,5 млрд грн. аванса, часть этих средств в размере 1 млрд грн. была положена на депозит в "Укргазбанке", а затем частично перечислена на счета различных ООО. Среди последних – ООО "Профи-факторинг", "Деорбуд", "ФК "Фактор-Сервис", "Рул", "Авен-Езер" и "Фактор Стандарт".

Как оказалось, упомянутое ООО "Деорбуд" посредством кипрской офшорной компании "Канетро Холдингс Лтд" связаны с гражданином Украины Дмитрием Мармуляком из Кременчуга, также совладельцем ООО "Расмус". Другим совладельцем последней является Виктория Полухина, связанная с Вадимом Столаром.

Часть денег скорее всего получил Вадим Столар, но для проведения махинации нужны были связи в Кабмине, который 18 декабря своим распоряжением увеличил сумму аванса для "Метростроя" с 30% до 95% и срок пользования с 3 месяцев до 2 лет. Сделать это, по версии программы "Наші гроші", можно было с помощью Сергея Левочкина и "кременчугского клана", подконтрольного последнему, с которым Дмитрия Мармуляка связывает совместное депутатство в горсовете под эгидой Партии регионов.

Итог махинации – объявление о задержке строительства ветки метро на Виноградарь превысило прежние сроки уже на год и когда будет завершено – неизвестно.

Тем временем сам "Киевметрострой" официально заявил о попытке рейдерства, уже второй, совершенной 21 января Максимом Микитасем.

Любопытно что КП "Метролитен", в отличие от своих подрядчиков, за 9 месяцев 2019 года не получило ничего кроме 58,2 млн грн. убытков.

Коррупция в Киеве: мосты, транспорт и водный фонд

Кроме основных игроков среди коммунальных предприятий столицы, лишь на бумаге работающих на пользу столичной громады, есть предприятия и более мелкие, но оттого не приносящие своим теневым владельцам меньше денег.

Для такого крупного столичного города как Киев, к тому же раскинувшегося на 2 берега реки, важное значение имеет "транспортный" вопрос, решением которого занимаются два мощнейших коммунальных предприятия:

- КП "Киевпастранс";

- КП "Инженерный центр", который занимается поддержкой в рабочем состоянии и строительством инженерных сооружений, но не только.

КП "Киевпастранс", во главе которого с 2016 года стоит Дмитрий Левченко, регулярно попадает в коррупционные скандалы, впрочем, они отнюдь не новы для предприятия, а имя самого руководителя как подозреваемого в них не фигурирует. Однако частота хищений и суммы средств, выведенных из предприятия, обращают на себя внимание:

- весной 2017 года СБУ обвинила неназванных руководителей КП в хищении 30 млн грн. средств предприятия за счет фиктивных покупок топлива и запчастей, в 2015 году то же СБУ открыло уголовное производство по КП на хищение 40 млн грн., правда тогда воры вели себя "скромнее" – топливо и запчасти физически поступали, но по завышенным в разы ценам;

- на предприятии процветает взяточничество, когда сотрудники "Киевпастранса" требовал с частного предпринимателя 165 тыс. грн. за списание долгов перед КП;

- попытка покупки в 2017 году польских трамвайных вагонов "Pesa" на 2 млрд грн., когда тендер проводился под уже данные обещания мэра Виталия Кличко купить вагоны, с прописанными под вагоны условиями и предупреждения экспертов об опасности их эксплуатации. В конце концов, сделки так и не случилось.

Да и финансовые показатели предприятия откровенно не радуют – за 2018 год КП "Киевпастранс" наработал на 145,7 млн грн. убытков, однако никаких кадровых выводов из этого сделано не было.

Судя по всему, прикрывал такого "успешного" хозяйственника заместитель мэра, который курировал столичный транспорт, Дмитрий Давтян, приход которого в КГГА осенью 2017 года наделал немало шума, а уход спустя 2 года также вызвал вопросы.

Куда сложнее ситуация с КП "Инженерный центр", которое "прославилось" благодаря сложной ситуации, сложившейся с мостами столицы. Несомненно, самым ярким из них стал пресловутый стеклянный "мост Кличко" на Владимирской горке, который обошелся бюджету в 420 млн грн. и пошел трещинами сразу же после сдачи в эксплуатацию. Итог – открытое НАБУ по данному факту уголовное производство против КП "Инженерный центр" за отсутствие архитектурного проекта что привело к росту сметной стоимости объекта минимум на 100 млн грн.

Руководит столичным коммунальным предприятием Михаил Терентьев и КП успело отметиться как фигурант в нескольких скандалы:

- три покупки одних и тех же работ по городской детской больницы №2 и растрата 84 млн грн. бюджетных средств;

- две реконструкции лестницы на Пейзажной аллее за 1 год на общую сумму свыше 69 млн грн.

Выгодополучателями подобных сомнительных сделок считают тех, кто сделал Терентьева главой КП "Инженерный центр", а именно депутата Киевсовета от фракции "Единство" Аллу Шлапак, депутата Киевсовета Андрея Андреева от фракции "Солидарность" и, разумеется, не могло обойтись без покровительства прямого руководителя в лице директора Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Константина Федотова. Еще одним покровителем по данным журналистов является столичная бизнесвумен специализирующаяся на строительстве Владислава Молчанова, которую связывают с компанией "Спецавтобуд", занимавшейся строительством "моста Кличко" и на двух подрядах заработала 330 млн грн.

Еще одним местом постоянных скандальных тендеров на сотни миллионов является коммунальное предприятие "Плесо", созданное в свое время братьями Владимиром и Анатолием Дроботами. К настоящему моменту предприятие, призванное отвечать за водные ресурсы столицы, погрязло в скандалах и уголовных производствах:

- в 2018 году КП заключило договор с ЧП "Спец-ком" на 25 млн грн. на ремонт элементов благоустройства и расчистку водоема зоны отдыха "Черторой", хотя эта же фирма получив в 2017 году на капитальный ремонт элементов благоустройства Русановского канала 5,2 млн грн. эти работы просаботировала, что даже стало предметом открытого силовиками уголовного дела, но руководство "Плесо" столь печальный опыт ничуть не смутил.

В 2018 году "Плесо" отдал контракт на строительство зоны отдыха вдоль Русановского пролива на 88 млн грн. после тендера в руки ООО "Горстройинвест". Поразительно, но данная фирма вполне официально имела в числе своих соучредителей братьев Анатолия и Владимира Дробота, стоявших у истока самого КП "Плесо", однако руководство предприятия это нисколько не смутило – конфликта интересов или протекционизма он почему-то не увидел.

Зато прямое нарушение закона увидели правоохранители, которые открыли по данному факту уголовное производство и подозревали директора КП Олега Юсипенко в служебной халатности. При этом никаких работ в районе Русановки победитель тендера так и не начал.

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