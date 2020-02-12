Ермак взял себе в секретари экс-шеф-редактора издания L’Officiel Online

Новоизбранный глава Офиса президента взял себе в пресс-секретари бывшую шеф-редактора издания L’Officiel Online, основательница нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector Дарью Заривную. Об этом она написала в своем защищенном Twitter.

"Кто пресс-секретарь главы Офиса президента Украины, тот я. Год начинается интересно, что я могу сказать", - написала она.

Как сообщало издание "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента (ОП) и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.



Ранее мы писали о том, что противостояние между Андреем Богданом и Андреем Ермаком влияло на внутриполитическую ситуацию, и имело прямые последствия для внешней политики страны. Понимают ли это первые лица, пока неизвестно. Результат работы ОП в январе для Президента - резкое падение его рейтинга.

По результатам социологического исследования, проведенного Центром социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года, рейтинг доверия украинцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце января 2020 года составлял 49,4%. При этом главе государства не доверяли 39,3% опрошенных граждан. В начале октября 2019 года, по данным соцопроса, проведенного социологической группой Центра Разумкова, 54,5% опрошенных граждан Украины одобрительно относились к деятельности Владимира Зеленского













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