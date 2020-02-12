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Убийство сына Соболева: на депутата готовится очередное покушение

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев заявил о том, что на его семью готовится очередное покушение и что полиция в курсе этой информации

сегодня, 11:40
Автор:

• Наталья Шевченко

Убийство сына Соболева: на депутата готовится очередное покушение

На депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и его семью готовят новое покушение, – и он просит аудиенции президента Владимира Зеленского. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

 "Два с половиной месяца назад, среди белого дня, в центре Киева был убит мой сын Саша. Снайпер, целившийся в меня, пулей 7.62 снёс пол головы трёхлетнему мальчику. С того момента у меня одна цель- сделать всё, чтобы те, на чьих руках кровь Саши, понесли заслуженное наказание",

Также он сообщил о том, что у него есть информация о том, что готовится новое покушение, и что эта информация есть уже и у полиции.

“Несмотря на том, что информация о готовящемся покушении есть у полиции, главк Киева снимает охрану, несмотря на то, что есть поручению главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности. У меня вопрос- это случайность или какие-то совпадения?” – написал он и отметил, что с момента убийства его сына следствие не продвинулось ни на шаг.

 Соболев обратился к президенту, с просьбой помочь ему. 

    Как сообщал сайт "Комментарии", 1 декабря совершено покушение на депутата Киевского облсовета, бизнесмена Вячеслава Соболева. В результате, погиб его 3-хлетний сын. 

По подозрению в убийстве были задержаны двое молодых людей, которые воевали в УДА. Один из них был арестован по решению суда. МВД показало из какого оружия сделали смертельный выстрел в трехлетнего Александра Соболева.

Вячеслав Соболев назвал людей, которых считает заказчиками покушения на себя. 


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Источник: https://comments.ua/
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