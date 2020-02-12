Убийство сына Соболева: на депутата готовится очередное покушение

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На депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и его семью
готовят новое покушение, – и он просит аудиенции президента Владимира
Зеленского. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
"Два с половиной
месяца назад, среди белого дня, в центре Киева был убит мой сын Саша. Снайпер,
целившийся в меня, пулей 7.62 снёс пол головы трёхлетнему мальчику. С того момента у меня одна цель-
сделать всё, чтобы те, на чьих руках кровь Саши, понесли заслуженное
наказание",
Также он сообщил о том, что у него есть информация о том,
что готовится новое покушение, и что эта информация есть уже и у полиции.
“Несмотря на том, что информация о готовящемся покушении есть у полиции, главк Киева снимает охрану, несмотря на то, что есть поручению главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности. У меня вопрос- это случайность или какие-то совпадения?” – написал он и отметил, что с момента убийства его сына следствие не продвинулось ни на шаг.
Соболев обратился к президенту, с просьбой помочь ему.
По подозрению в убийстве были задержаны двое молодых людей, которые воевали в УДА. Один из них был арестован по решению суда. МВД показало из какого оружия сделали смертельный выстрел в трехлетнего Александра Соболева.
Вячеслав Соболев назвал людей, которых считает заказчиками покушения на себя.
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