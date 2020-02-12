«Я спрошу у него»: Ермак прокомментировал готовность Арахамии поставлять воду в Крым

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Заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о готовности поставлять воду в аннексированный Крым является его личным мнением, а не позицией государства. Об этом заявил на брифинге руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Относительно заявления Давида Арахамии... Сегодня я надеюсь, что увижу Давида и спрошу у него, что он имел в виду. Но я могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Арахамии", - подчеркнул Ермак, отметив, что узнал о предложении Арахамии из интернета.
Глава Офиса президента также заверил, что в окружении главы государства никогда не обсуждался вопрос подачи воды в Крым.
Как сообщал сайт "Комментарии", ранее лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что поддерживает идею возобновления подачи воды в аннексированный Крым в обмен на уступки России по Донбассу.
"Если дать воду в Крыму, но иметь большое какое-то преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, буду это считать достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел, потому что в Крыму, так или иначе, водой будут пользоваться граждане Украины", - сказал Арахамия.
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