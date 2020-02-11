"В Крым нужно пустить воду ради уступок по Донбассу", - Арахамия

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 801,50
ETH/USD
222,70
LTC/USD
74,28
USD/UAH
24,58
EUR/UAH
26,83
RUB/UAH
0,39
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что готов вернуть в аннексированный Российской Федерацией пресную воду из Днестра, если это станет достаточным компромиссом для решения вооруженного конфликта на Донбассе. Об это передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на телеэфир канала "Прямой".
Так, согласно убеждению Арахамии, в конечном итоге воду в Крыму будут использовать для питья и гигиенических нужд такие же украинцы, как и на материковой Украине.
"Если дать воду в Крыму, но иметь большое какое-то преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, буду это считать достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел, потому что в Крыму, так или иначе, водой будут пользоваться граждане Украины", - отметил политик.
Отметим, что перекрытие Северо-Крымкого канала для подачи пресной воды на аннексированный полуостров был осуществлен в 2014 году, с тех пор в Крыму существует острый дефицит водоснабжения, что особенно сказывается в сельском хозяйстве.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава крымских татар и народный депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев заявил, что крымчане не должны ждать поблажек с возвращением питьевой воды из Украины, пока полуостров находится под фактическим руководством России.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости