Запрет российских соцсетей: эксперты оценили целесообразность

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что Кабмин не будет пересматривать языковую политику Украины (в частности, квоты на использование украинского языка в телевизионном эфире сохранятся), а также считает необходимым продолжить запрет на доступ к российским социальным сетям, который истекает весной текущего года. Эксперты по просьбе издание "Комментарии" оценили эти заявления.

"Запрет российских соцсетей проблему не решает"

Политолог Максим Джигун считает, что новая власть продолжает правильную и объективную практику предшественников.

"В период, когда в нашей стране сохраняется активная российская пропаганда, квоты на использование украинского языка должны сохраняться, – говорит эксперт. – Это важно и в ракурсе привлечения других граждан к изучению украинского языка, и в смысле нацбезопасности. Так что этот шаг вполне объясним. При этом важно не перестараться. Чтобы не происходило навязывания украинского языка, принуждение говорить на нем. Это будет провоцировать обратную реакцию. Должны использоваться более мягкие методы".

Комментируя продолжение запрета российских соцсетей, Джигун обратил внимание на то, что люди, которые ранее были в Одноклассниках и ВКонтакте, эмигрировали в Facebook, Instagram и другие соцплощадки. И теперь создают там сообщества, привычные им по российским соцсетям.

"Так что – с одной стороны, мы избавляемся от контроля над украинскими гражданами со стороны администраторов российских соцсетей, за которыми стоят российские спецслужбы (и это является определенны элементом безопасности). С другой стороны – видим что в американских соцсетях, которые стали фактически монополистами на украинском рынке, можно создать те же самые российские или пророссийские сообщества, которые могут пропагандировать антиукраинскую риторику, вербуя в свои ряды новых сторонников, – отмечает политолог. – Считаю, к данному вопросу нужно подходить комплексно. Сам по себе запрет российских соцсетей не решает проблемы. Нужно проводить собственную активную информационную политику в соцсетях, противостоя распространяемым там пророссийским настроениям".

"В Украине включена программа русофобии"

По мнению политического эксперта Александра Савченко, нынешний министр культуры продолжает придерживаться той же крайней дискриминационной политики в отношении русскоговорящих украинцев, которая была и при Порошенко.

"Не нужно думать, что это собственное решение какого-то Бородянского или того, кто был его предшественником. Отнюдь нет. Со времен президенства Ющенко в Украине включена мощнейшая программа русофобии, – считает политэксперт. – И если эту программу не остановить русский язык, культура, наука история и вообще всё, что так или иначе относится к ним, попадет под запрет... К сожалению, такова сейчас государственная политика Украины".

Савченко считает, что в сложившейся ситуации никому не интересно становиться на защиту русского языка в Украине.

"Поддержать Восток и не злить Запад"

Аналитик, специалист по политическому PR в ToShoNado.Agency Андрей Попов считает, что заявления Владимира Бородянского вполне соответствуют той политике, которой следует Владимир Зеленский и его офис. И она, по мнению эксперта, продиктована не любовью или ненавистью к языку, а чисто прикладными тактическими целями.

"Заявлено было равное отношение к Западу и Востоку страны ради построения национального компромисса, – напоминает Попов. – Но Запад страны оказывается для власти всё-таки "ровнее". Такая политика продиктована опасениями перед радикалами и западным протестным электоратом, который традиционно более активен, чем восточный. Очевидно, что власть идет на поводу у тех, кого боится сильнее. Этим вовсю пользуется оппозиция".

Но подобная политика "умиротворения" Запада в ущерб Востоку работает всё хуже, подчеркивает аналитик.

"Электорат на Юго-Востоке хоть и пассивен, но составляет ядро "Слуги народа" (СН). Значит, прямо влияет на рейтинги власти, – подчеркивает Попов. – Западноукраинский избиратель же более активен, однако голосует за кого угодно, только не за СН. Акции протестов набирают обороты, скандалы идут один за другим – умиротворение Запада провалилось. Все что смог предложить тут Бородянский, отвечающий за "культурный компромисс" в Кабмине, это закон "о дезинформации" и изолированный канал для Донбасса, который остальная часть страны смотреть не должна. Но если одна стратегия дает сбой, то ее меняют, как и исполнителей. И мы уже видим кадровые решения президента в Офисе президента. Кабмин и Бородянский – на очереди".

Министр культуры, по мнению аналитика, просто шел в фарватере реформ Порошенко и Гройсмана, ничем кроме скандалов и попыток цензуры не запомнившись.

"Бородянский должен был обеспечить хотя бы видимость компромисса между Западом и Востоком, какой-то культурный обмен, а не "игру в одни ворота". Но он не справился, – считает Попов. – И я не думаю, что российские соцсети кто-то будет реабилитировать. И надо ли это вообще, учитывая что они доступны всем желающим через VPN. А вот попытки запрета VPN это маловероятно т.к. очень дорого".

Аналитик предполагает, что к лету-осени ситуация может измениться.

"Если учитывать фактор выборов, то Зеленскому придется вновь убеждать свое электоральное ядро, что он верен идее "компромисса". А значит – давать какие-то послабления в языковой политике придется, – считает Попов. – Но они вряд ли будут масштабными, чтобы не раздражать радикалов. Скорее всего, мы увидим "обходные маневры", чтобы и Восток убедить в своей поддержке, и Запад не злить. Ставка будет на харизму гаранта. Многое будет зависеть также от новых кадров в верхах, которые несомненно появятся в связи с провалом нынешних действующих лиц".

Как сообщал портал "Комментарии", министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что Кабинет министров не будет пересматривать языковую политику Украины.

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