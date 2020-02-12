Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 12.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика У суда попросили запретить слово "слуга" в названии партии
НОВОСТИ Все новости

У суда попросили запретить слово "слуга" в названии партии

Истец считает слово "слуга" антисоциальным и коммунистическим

сегодня, 13:42
Автор:

• Сергей Медведев

У суда попросили запретить слово "слуга" в названии партии

Иск к Министерству юстиции Украины, в котором содержится требование запретить использовать слово "слуга" в названии партии поступил в Окружной административный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Исходя из текста документа, истец считает, что слово "слуга" является антисоциальным и коммунистическим, в связи с чем требует запретить и ограничить использование в названии политической партии "Слуга народа". Также, автор иска предлагает Минюсту принять индивидуальный правовой акт по отношению к политической силе. Дополнительно истец просит признать бездеятельность ведомства в вопросе запрета слова "слуга".

В данный момент суд решает, стоит ли открывать производство по этому административному иску, в котором партия "Слуга народа" является третьим лицом.

Как сообщал портал "Комментарии", весной для народных депутатов от "Слуги народа" снова организуют тренинги, но на этот раз в пятизвездочный отель в Трускавец никто не поедет – учиться будут на базе партийного офиса.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://adm.ki.court.gov.ua/sud2670/pres-centr/news/886795/?fbclid=IwAR2uaSt56yfzX1SMxM9ejSx47RNuGVYqwtsNIKfXVXy8ahKEJk4yh8kunmA
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...