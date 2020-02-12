У суда попросили запретить слово "слуга" в названии партии

Иск к Министерству юстиции Украины, в котором содержится требование запретить использовать слово "слуга" в названии партии поступил в Окружной административный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Исходя из текста документа, истец считает, что слово "слуга" является антисоциальным и коммунистическим, в связи с чем требует запретить и ограничить использование в названии политической партии "Слуга народа". Также, автор иска предлагает Минюсту принять индивидуальный правовой акт по отношению к политической силе. Дополнительно истец просит признать бездеятельность ведомства в вопросе запрета слова "слуга".

В данный момент суд решает, стоит ли открывать производство по этому административному иску, в котором партия "Слуга народа" является третьим лицом.

Как сообщал портал "Комментарии", весной для народных депутатов от "Слуги народа" снова организуют тренинги, но на этот раз в пятизвездочный отель в Трускавец никто не поедет – учиться будут на базе партийного офиса.

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