Деньги на строительство метро на Виноградарь разворовали

Служба безопасности Украины разоблачила механизм хищения бюджетных денег, выделенных на строительство метро на Виноградарь. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Были проведены обыски в КП Киевский метрополитен, ОАО Киевметрострой, в их структурных подразделениях, в АБ Укргазбанк и его отделениях, а также по месту жительства должностных лиц организаций.

В ходе обысков было изъята финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, содержащие важные для досудебного расследования сведения.

По версии следствия, сделка позволила заинтересованным лицам получить 139 миллионов гривен по процентам по депозиту.

Чтобы исключить дальнейшие махинации на банковские счета предприятий наложены аресты на более чем 2,4 миллиарда гривен.

Отметим, что среди коммунальных предприятий столицы, лишь на бумаге работающих на пользу столичной громады, есть более мелкие предприятия, которые приносят своим теневым владельцам достаточно крупные суммы. О том, как столичные предприятия отмывают бюджетные средства и о масштабах хищений пишет издание "Комментарии" в статье "Коррупция в Киеве: кому приносит прибыль якобы столичная собственность".



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