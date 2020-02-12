Закон о ЧВК: легализация «пушечного мяса» и контрабанды оружия

В парламент Украины подали проект закона "О военно-консалтинговой деятельности", который позволяет легализацию в Украине частных военных компаний (ЧВК).

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", кому выгодна такого рода инициатива, и что следует учесть при ее возможной реализации.



Автор настораживает

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак обращает внимание, что титульным инициатором регистрации в Верховной Раде данного проекта закона, предусматривающего создание частных армий для оказания услуг за рубежом, является народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.



"Первым делом резко бросается в глаза, что автором такого сложного и специфического законопроекта выступает человек с опытом работы исключительно корреспондента на канале 1+1, – говорит Ступак. – Реальными же авторами законопроекта выступает группа помощников бывшего народного депутата Украины Валерия Карпунцова. А сам Валерий Витальевич является истинным бенефициаром этой инициативы".



Законопроект, по словам эксперта, преследует несколько целей:



- создание мегаприбыльного бизнеса по торговле за границу опытом и знаниями наших участников боевых действий (украинские военные легально и за приличные деньги смогут участвовать в вооруженных конфликтах за границей);



- организовать монопольный ввоз в Украину стрелкового оружия и прочей воинской техники с целью дальнейшей выгодной перепродажи, в том числе и государству.



"Кроме того, принятие этого законопроекта помогает красиво обойти статью 447 Уголовного кодекса "Наёмничество", которая прямо предусматривает ответственность за вербовку, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах, – отмечает Ступак. – А для того, чтобы ограничить количество желающих заняться таким новым и прибыльным видом деятельности в законопроекте предусмотрены такие ограничения как лицензирование деятельности и довольно высокий порог уставного капитала для компаний, желающих принять участие в бизнесе (а это порядка 5 млн грн)".



Опасный опыт

Основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm Роман Бурко, говоря о ЧВК как об общемировой практике, подчеркивает: "Функции частных военных компаний и полномочия (с учетом опыта использования Россией в своих гибридных операциях в разных точках мира, от Украины до Сирии или Ливии) должны быть строго подконтрольны и лицензированы международными организациями".



То есть, поясняет эксперт, нужно максимально сузить возможность для использования ЧВК в качестве частных армий для прикрытия государства.



"Их функции должны ограничиваться охранными мероприятиями. Не следует забывать, что РФ открыла "ящик Пандоры", обучая наемников на базах ГУ ГШ ВС РФ (Главное управление Генштаба Вооруженных сил России – орган внешней разведки Минобороны РФ, – ред.) и используя их для гибридных военных операций за рубежом, – отмечает Роман Бурко. – Эту практику может перенять Китай и другие страны, которые также захотят поиграть в гибридную войну и "ихтамнетов" на чужой территории".



Подробнее о российских ЧВК и способах противодействия гибридным армиям сообщество InformNapalm рассказывало в специальном отчете "ЧВК-ЛИХОРАДКА", который был представлен на Парламентской Ассамблее НАТО в Канаде в 2018 году.



Украина легализует агрессию против самой себя

Проект закона "О военно-консалтинговой деятельности", которым предлагается узаконить частные военные компании для работы за рубежом, вполне трендовая инициатива, отмечает политический эксперт Дмитрий Воронков.



"Подобная практика уже давно используется в развитых странах. Только, с моей точки зрения, этот законопроект нельзя сейчас внедрять жизнь по той простой причине, что страна находится в состоянии войны, – говорит Воронков. – Если наши военные начнут еще выезжать из страны, чтобы подзаработать (за что их нельзя осуждать), это может изрядно подорвать обороноспособность страны. У нас и так дефицит профессиональных военных, так как агрессия России это первый за всю нашу новую историю реальный военный конфликт. Иными словами, утечка "военной силы" может сыграть медвежью услугу".



Он отметил, что в мире достаточно "горячих точек".



"К тому же, если просто гипотетически представить, что РФ будет использовать желающих украинских наемников на территории Крыма или ОРДЛО, то как это будет рассматриваться с юридической точки зрения? – задается вопросом Воронков. – Получается, что Украина сама легализует агрессию против себя самой. Дело в том, что Крым хоть и является украинской территорией и это закреплено на конституционном уровне, но в тоже время юридически он уже на балансе России. То есть – это сложная юридическая дилемма. И выходит, что украинские наемники на определенных территориях получат право стрелять по своим же согражданам на законном уровне. Оккупированная часть Донбасса, к примеру, юридически наша территория, но де-факто Украиной она не контролируется. Соответственно и тут вопрос открытый".



Велики, по мнению Воронкова, и риски роста контрабанды оружия, поскольку ЧВК имеют право транспортировать вооружение за границу или ввозить на территорию Украины.



"Ну и наконец, если говорить объективно, то у нас нет такого уровня подготовки как у американских Academi (бывшая Blackwater) для того, чтобы услуги украинских ЧВК были востребованы за границей не в качестве "пушечного мяса". Резюмируя, скажу, что время для принятия таких законов не самое подходящее. Сначала нужно освободить свою страну, вернуть ей территориальную целостность, а уже потом легализовать частную военно-консалтинговую деятельность", – подчеркивает политолог.



Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о допуске подразделений вооруженных сил других государств в Украину в 2020 году для участия в многонациональных учениях.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!