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Зеленский просит Раду допустить в Украину иностранных военных

На подготовку и проведение многонациональных учений в Украине в 2020 году предусмотрено 63 млн 824,3 тыс. грн

сегодня, 11:37
Автор:

• Мария Чиренко

Зеленский просит Раду допустить в Украину иностранных военных

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона №3003 "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях". Документ обнародован на сайте парламента.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что документ разработан с целью урегулирования вопроса выполнения процедур одобрении решения президента о допуске иностранных военных на учения в Украину. Данное решение, согласно законодательству, должно быть обязательно одобрено Верховной Радой.

В госбюджете Украины на 2020 год предусмотрено выделение 63 млн 824,3 тыс. грн  ассигнований Министерству обороны по направлению "Подготовка войск, проведения операций и международных учений".

Отмечается, что законопроект был согласован с другими министерствами и Службой безопасности Украины. Министерство юстиции предоставило свои выводы по законопроекту 11 ноября 2019 года. Замечаний у Минюста не было.

Как сообщал сайт "Комментарии", 14 января Верховная Рада усилила соцобеспечение для военных, добровольцев и членов их семей.


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