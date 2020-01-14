Парламент усилил соцобеспечение для военных

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Сегодня в первом чтении Верховная Рада поддержала законопроект №2343 "О внесении изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Об этом передает агентство "РБК-Украина".
Данным документом предусматривается упорядочить вопросы, связанные с предоставлением отпусков военнослужащим; уточнить отдельные вопросы реализации права военнослужащих на обеспечение жильем.
Также предлагается привести терминологию закона "О социальный и правовой защиту военнослужащих и членов их семей" в соответствие к законам "Об образовании", "О высшем образовании" и других законов Украины.
Нормативный акт четко обозначит источники финансового обеспечения мероприятий, связанных с реализацией прав и социальных гарантий военнослужащих, предусмотренных ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинским сиротам и детям с инвалидностью также увеличили социальные выплаты.
"Также на 30% на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение родителей-воспитателей и приемных родителей", - отметил глава правительства Алексей Гончарук накануне Нового года.
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