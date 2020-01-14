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Парламент усилил соцобеспечение для военных

За законопроект в пользу гарантий для солдат и добровольцев проголосовали 340 нардепов

сегодня, 19:22
Автор:

• Екатерина Белоброва

Сегодня в первом чтении Верховная Рада поддержала законопроект №2343 "О внесении изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Данным документом предусматривается упорядочить вопросы, связанные с предоставлением отпусков военнослужащим; уточнить отдельные вопросы реализации права военнослужащих на обеспечение жильем.

Также предлагается привести терминологию закона "О социальный и правовой защиту военнослужащих и членов их семей" в соответствие к законам "Об образовании", "О высшем образовании" и других законов Украины.

Нормативный акт четко обозначит источники финансового обеспечения мероприятий, связанных с реализацией прав и социальных гарантий военнослужащих, предусмотренных ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинским сиротам и детям с инвалидностью также увеличили социальные выплаты.

"Также на 30% на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение родителей-воспитателей и приемных родителей", - отметил глава правительства Алексей Гончарук накануне Нового года.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rada-planiruet-usilit-sotsialnye-garantii-1579020456.html
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