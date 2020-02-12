В Минске согласовано новое разведение сил на Донбассе

Новый участок разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе практически согласован на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.



"Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НЗФ ОРДЛО", написала она в своем Facebook.



Кроме того, представитель ОБСЕ сообщил, что террористы 146 раз с начала 2020 года не допустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии на оккупированную территорию.



В рамках заседания гуманитарной подгруппы было рассмотрено несколько вопросов.



"Мы передали уточненный список людей, которых хотим освободить. Стороны предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести. К следующему заседанию ТКГ в Минске должен быть разработан проект дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье", - отметила Олифер.



По ее словам, обсуждались также вопросы водообеспечения Донбасса, возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО. В частности, был передан перечень предприятий, законные владельцы которых обратились в прокуратуру относительно потери имущества.

Как сообщал сайт "Комментарии", руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Донбасс заслуживает получить вторую жизнь.



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