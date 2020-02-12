Донбасс заслуживает получить вторую жизнь – глава Офиса президента Ермак

Новоиспеченный руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак заявил, что выборы на Донбассе будут проходить по нормам украинского законодательства. Об этом он сказал во время первого брифинга в роли руководителя ОП.

Ермак отметил, что еще не разговаривал с Дмитрием Казаком после назначения того в России ответственным за отношения с Украиной.

"Независимо от того, кто будет представлять Российскую Федерацию на переговорах в Минске или в "нормандском" формате принципы, которые задекларировал президент Зеленский, являются неизменными, остаются такими, какими они были накануне "нормандского" саммита в Париже", - сказал председатель ОП.

По словам Ермака, вопрос Донбасса Украина должна решить только в рамках отечественного законодательства.

"Согласно украинскому законодательству, невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные, военные группировки, есть любые незаконные вооруженные люди и контроль Украины не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве, а выборы мы планируем провести соответственно на 100% украинскому законодательству", - отметил Ермак.

Как добавил руководитель ОП, Украина мечтает, что Донбасс станет "современным экономическим хабом с новыми технологиями и бизнесом".

"Мы должны сделать из Донбасса, с места, которое сегодня во всем мире ассоциируется с войной, действительно цветущий край, край, в котором будет развиваться экономика, - сказал Ермак. - Это наша территория, которая заслуживает получить вторую жизнь".

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал условия, по которым должны состояться выборы на Донбассе этой осенью.

Ранее "Комментарии" написали, что Ермак рассказал, по каким принципам будет строить работу Офиса президента.

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