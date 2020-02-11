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Зеленский назвал условия для выборов на Донбассе этой осенью

По мнению Зеленского, сейчас на Донбассе фактически замороженный конфликт

сегодня, 19:49
Автор:

• Мария Чиренко

Зеленский назвал условия для выборов на Донбассе этой осенью

Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы на оккупированном Донбассе могут пройти одновременно с выборами в местные органы власти по всей Украине осенью 2020 года. Об этом глава государства сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Если мы договоримся, все равно потребуется где-то месяца три, как минимум, чтобы там на месте гарантировать безопасность для всех - и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей. Я почему-то верю, что это возможно, то есть такое ощущение", - отметил президент.

Зеленский отметил, что ситуация прояснится после встречи в "нормандском формате", которая запланирована на апрель. Но если, по его словам, если встреча будет "походкой на месте", то шансы на проведение местных выборов в ОРДЛО уменьшатся в несколько раз.

По словам главы государства, существуют длинные списки на обмен удерживаемыми лицами.

"На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это значит, что за раз их всех вернуть невозможно из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов", - констатировал президент.

Кроме того, по мнению Зеленского, замораживание конфликта "ничем не будет отличаться от того, что сейчас происходит". 

"Разведение по всей линии - это долгий процесс, который займет много лет. Столь длинный, вряд ли кто-то из лидеров "Нормандии" еще останется на своей должности", - сказал Зеленский.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее нынешний глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что выборы на оккупированном Донбассе могут пройти осенью 2020 года. 


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/political/640543.html
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