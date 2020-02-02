"Выборы на Донбассе могут пройти уже осенью", - Ермак

Помощник украинского президента Андрей Ермак заявил, что на очередной встрече в нормандском формате лидеры стран будут обсуждать возможность участия в осенних выборах на местах и регионы временно-оккупированного Донбасса. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Отмечается, что нормандская встреча анонсирована через три месяца.

"Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы по украинским законам, прошли по всей территории Украины, в том числе и Донбасса, в конце октября", - отметил Ермак.

Кроме того, он подчеркнул, что согласно украинскому законодательству выборы не возможны, если на территориях находятся иностранные вооруженные формирования, и если Киев не контролирует границу, поэтому украинская сторона будет поднимать вопрос, как сделать так, чтобы получить контроль над границей до выборов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об экспертном мнении о перспективах установления особого статуса на Донбассе.







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