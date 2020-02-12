Почти 800 тыс. грн на жилье: НАБУ завершило расследование компенсации для экс-нардепа

В среду, 12 февраля, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в отношении народного депутата VIII созыва, которого подозревают в получении незаконной компенсации из государственного бюджета на оплату жилья. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.



По версии следствия, в 2014-2018 гг. нардеп получил компенсацию расходов на наем номера в гостинице "Киев" в сумме 758,24 тыс. грн. Политик не указал, что у него есть жилье в столице. Однако во время расследования было установлено, что бывший нардеп имеет жилую недвижимость в Киеве. Этот факт, как утверждают следователи, он сознательно утаил с целью получения компенсации.



Отмечается, что расследование в данном деле начато в октябре 2018 года после публикаций в прессе.



Бывшему нардепу было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).



В НАБУ имени политика не указывают, но, по данным "РБК-Украина", расследование проводилось в отношении бывшего депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.



Как сообщал сайт "Комментарии", в декабре 2019 года НАБУ начало расследование в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

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