Высший антикоррупционный суд снизил залог для главы Черновицкого облсовета

Высший антикоррупционный суд избрал главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну меру пресечения в виде 10 млн грн залога. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.



"Прокурор САП настаивал на применении к чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 15 млн гривен. Однако суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и выбрал председателю облсовета мера пресечения в виде 10 млн гривен залога", - говорится в сообщении.



На Мунтяна также возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности, он должен сдать загранпаспорт.



Подозреваемым по делу также проходит предприниматель. Ему избран залог в размере 5 млн 44 тыс. 800 грн.



Отметим, по версии следствия, в июле 2019 года Иван Мунтян вымогал у местного бизнесмена 400 тыс. долл. США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. Главе облсовета инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины (вымогательство должностным лицом взятки с угрозой совершения или несовершения с использованием служебного положения действий, которые могут причинить вред правам или законным интересам того, кто дает взятку).

Как сообщал сайт “Комментарии”, ранее Высший антикоррупционный суд cнизил в три раза сумму залога бывшему заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!