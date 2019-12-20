Антикоррупционный суд сократил залог Грымчаку в три раза

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Судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака и снизил ему размер залога. Об этом сообщает портал судебной власти.
"Заседание проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что судья оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1 041 - с 5 млн 999 тыс. 283 грн до 1 млн 999 тыс. 761 грн.
Как сообщало издание "Комментарии", 16 августа Деснянский районный суд Чернигова удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 6 млн грн. Залог не был внесен.
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