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Антикоррупционный суд сократил залог Грымчаку в три раза

Заседание по делу Грымчака проходило в режиме видеоконференции

20 декабря 2019, 19:11
Автор:

• Мария Чиренко

Судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака и снизил ему размер залога. Об этом сообщает портал судебной власти.

"Заседание проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что судья оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1 041 - с 5 млн 999 тыс. 283 грн до 1 млн 999 тыс. 761 грн.

Как сообщало издание "Комментарии", 16 августа Деснянский районный суд Чернигова удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 6 млн грн. Залог не был внесен

14 августа следователи ГПУ пришли с обыском к Юрию Грымчаку. Замминистра и его помощник Игорь Овдиенко были задержаны при получении части суммы взятки в $480 тыс. По версии следствия, Грымчак и Овдиенко якобы требовали от предпринимателя $1,1 млн за влияние на решение Министерства культуры для принятия заказных решений. 22 октября Генпрокуратура сняла с Грымчака подозрение в мошенничестве. 
Источник: https://hcac.court.gov.ua/hcac/pres-centr/news/853761/?fbclid=IwAR1vVV10_ggWkTj8oCQoMaByFuk1SQ2R389jMAujJoxGqbEygUIW56l0y94
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