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"Они как космонавты": Дубинский рассказал о "слугах народа" в парламенте

По словам нардепа Александра Дубинского, большинство его коллег по фракции не имеют банального жизненного опыта

сегодня, 17:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Они как космонавты": Дубинский рассказал о "слугах народа" в парламенте

На сегодня главной ключевой проблемой народных депутатов из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде является полное отсутствие жизненного опыта и решения бытовых проблем. Об этом рассказал член президентской фракции Александр Дубинский во время интервью YouTube-каналу "Эхо Киева".

Так, на вопрос ведущей, чего, по мнению Дубинского не хватает "слугам народа" для успешного проведения реформ в государстве, тот ответил, что большинству депутатов по жизни не приходилось сталкиваться  с ежедневными проблемами подавляющего числа населения.

"В парламент попали люди, которые ничем не управляли. Они никогда не просыпались утром с мыслью, за какие деньги накормить детей, где взять деньги за проезд на работу, потом вернуться домой и снова чем-то накормить семью, при этом заплатив за коммуналку", - обозначил Дубинский.

Такая реплика вызвала встречный вопрос журналиста о том, что такая команда представляет своего рода "космонавтов", нардеп подчеркнул, что это касается не всех "слуг народа", но в значительной мере это именно так.

"Вот взять того товарища, который советовал собаку продавать (Евгений Брагар, - прим. ред.) - вот это классический пример человека, который находится в вакууме и вообще не понимает происходящего вокруг. Чтобы адекватно реагировать на вызовы, которые перед тобой ставит экономика, социальная политика, просто жизнь, нужно пожить. А они нигде не жили, заскочили куда-то в удачный проект, получили деньги от родителей, жены, брата, куда-то удачно устроились и вот весь опыт их существования", - заключил Дубинский. 

Как решение данной проблемы в среде своих коллег, он заявил, что в партии требуется ввести жесткое структуирование работы и четко обозначить цели, к которым стремится монобольшинство.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что НАБУ открыло уголовное производство против Александра Дубинского в конце прошлого года.



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