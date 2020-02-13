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Дубинский объяснил свои регулярные прогулы заседаний Верховной Рады

Народный депутат Александр Дубинский не намерен тратить свое время на бредовые законопроекты, не несущие никакой пользы для украинцев

сегодня, 17:57
Автор:

• Екатерина Белоброва

Дубинский объяснил свои регулярные прогулы заседаний Верховной Рады

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что ценит свое время и не намерен принимать участия в голосовании за законы, которые не существенны для жизни избирателей. Об этом он рассказала в интервью на канале "Эхо Киева".

Так, с 28 августа за нардепом Дубинским зафиксировано 22 зарегистрированных и 38 незарегистрированных электронных присутствия в зале заседаний парламента, 93% голосований прошло без его участия, за время своей каденции он ни разу не делал депутатских запросов. При этом он подал законопроектов, ряд из которых уже приняты или находятся на рассмотрении в парламенте.

"Я эту к этой ситуации с голосованием подхожу довольно просто: если я понимаю, что выполняется программа президента и в моем личном понимании делается что-то на пользу избирателей, то я голосую. Если же выдвигается какая-то чушь... я прихожу слушаю вот это все, открываю, читаю и думаю, когда, наконец-то будет обсуждаться реальный закон, например, когда стоимость коммунальных услуг будет привязана к внутриукраинским возможностям", - отметил Дубинский.

Также он добавил, что его отказ в голосовании является своеобразной формой протеста в отношении законопроектов, которые лоббируются в Верховной Раде группами влияния. 

Дубинский убежден, что ответственность и порядочность народного депутата не зависит от постоянного нахождения в парламентском кресле и регулярного "тыканья" в зеленую кнопку.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский поделился ключевыми проблемами однопартийцев, которые влияют на законотворческий процесс.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=E92l0ehfw5I&app=desktop
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