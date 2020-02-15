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Третий путь: «Слуги народа» определились с идеологией

Партия «Слуга народа» на съезде внесла изменения в устав и решила идти на выборы

сегодня, 16:13
Автор:

• Мария Чиренко

Третий путь: «Слуги народа» определились с идеологией

Партия "Слуга народа" утвердила своей идеологией украинский центризм. Об этом заявил на съезде в Киеве глава партии, народный депутат Александр Корниенко.

"Это центризм, который отрицает политические крайности и радикализм. Но это творческий центризм, это украинский центризм. Мы предлагаем, возможно, далее закрепить на уровне устава. Сделать соответствующие действия, чтобы ввести этот термин в современное политологическое пространство. Украинский центризм - идеология партии "Слуга народа", - заявил нардеп.

Он отметил, что пока ни одна идеология не принесла мир в Украину.

"Украину затягивали в ловушку различных идеологий.. Ни одна из них не сработала, не принесла благосостояния и мир. Я предлагаю попробовать избавить себя от идеологических пут, пойти третьим путем....Мы можем стать той партией, которая будет отдельно от идеологических предрассудков прошлого", - подчеркнул Корниенко.

Также на съезде принято решение об участии в предстоящих выборах в местные органы власти, которые должны быть назначены на 25 октября.

Кроме того, партия "Слуга народа" внесла изменения в устав. Были доработаны разделы о правах и обязанностях партии, порядок вступления в ряды политсилы и внутренняя партийная структура.

А съезде были избраны новыми членами  Высший совет партии народные депутаты от "Слуги народа" Евгения Кравчук, Артем Культенко, Александр Качур, Вадим Галайчук, Анатолий Остапенко, Роман Грищук и Ольга Коваль, а также руководитель региональной работы на выборах президента и Верховной Рады Сергей Кострийчук.


Как сообщал сайт "Комментарии", эксперты рассказали, какие решения могут быть приняты на съезде партии "Слуга народа".


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