Съезд «Слуги народа»: эксперты сказали, чего ждать от собрания партии власти

Партия "Слуга народа" (СН) запланировала на 15 февраля провести свой съезд. Это будет третий этап партийного собрания.



Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие там могут быть приняты решения.



"Тупой и еще тупее"

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш уверен, что накопился ряд вопросов, которые "наболели" у партии власти. Поиску их решения, считает эксперт, и будет посвящен съезд.

"Самое главное, что СН как партии физически в регионах не существует. Есть некие структуры, которые непонятно как работают и финансируются. И с этим нужно что-то делать, особенно на фоне снижающегося рейтинга, – подчеркивает Богуш. – Нужна стратегия сохранения рядов".

Второй момент, по мнению политтехнолога, связан с тем, что ряд нардепов СН будто соревнуются на конкурсе "тупой и еще тупее".



"Речь о тех самых "зашкварах", о которых недавно говорил президент Зеленский, – поясняет Богуш. – Люди с разным политическим опытом (а зачастую – без него) говорят в эфирах какие-то странные вещи, обижающие страну. Нужны какие-то курсы, обучение, чтобы они понимали, где находятся, что можно говорить, а что – нет. Я бы послал всю фракцию СН в академию госуправления при президенте. Хотя бы на заочное обучение".



Еще одна проблема партии власти, которая становится всё более явной, связана с тем, что часть команды явно играет свою игру.



"Если сначала был турборежим, вся Зе-команда согласованно голосовала, то сейчас такого нет, – отмечает Богуш. – Мы видим группы Зеленского, Коломойского, Авакова. Видим конфронтацию. Не ясно, сможет ли так называемое монобольшинство вообще принимать какие-то решения. Им нужно эти вопросы (хотя бы в закрытом режиме) решить".



Также политтехнолог не исключает, что будет обсуждаться смена губернаторов.



"Главы ОГА, которые были назначены ранее, проходили ранее собеседование с главой Офиса президента Андреем Богданом. Но на этой неделе ОП возглавил Андрей Ермак. И ему, думаю, важно будет поставить руководить регионами своих людей".



"Чистка" откладывается

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что никаких важных решений на съезде партии власти принимать не будут.



"Уже анонсировалось, что основной акцент сделают на обсуждении стратегии на местных выборах, а также на учебе – местных депутатов и глав объединенных территориальных общин (ОТО), которых избрали в конце декабря, – отмечает политолог. – Съезд "дежурный", рабочий. Но он важен для формирования партии. Ведь мы пока фактически имеем лишь фракцию СН, а партия как таковая – в процессе создания. Особенно на региональном уровне".



Отсутствие на съезде президента Фесенко считает вполне понятным.

"Владимир Зеленский участвует в Мюнхенской конференции по безопасности. К тому же, он с юридической точки зрения не является лидером партии, и не обязан посещать ее съезды, – поясняет эксперт. – Многие ожидают некой "чистки рядов", акцентируя внимание на недавней фразе главы государства, что партия должна пройти очищение. Но это, скорее, общее пожелание – на будущее. Вряд ли нечто подобное может произойти непосредственно на этом съезде".



На съезде СН могут поднять вопрос партийной дисциплины, взаимоотношения между группами внутри партии, между сопартийцами, считает руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.



"Произойдет внутренняя дискуссия под условным лозунгом "Ребята, давайте жить дружно!". При этом нужно понимать, что процедура "очищения рядов" достаточно сложная. И тех же нардепов не так легко лишить мандата – тут одного решения партии может оказаться недостаточно", – подчеркивает эксперт.



По мнению Константина Бондаренко, основные решения СН касательно местных выборов будут приниматься ближе к этим самым выборам, то есть, к осени. Пока же акцент сделают на формировании партийной структуры на местах, а также – на оценке действий местных же кадров партии власти, предполагает политолог.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский сравнил своих коллег по фракции с "космонавтами".



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