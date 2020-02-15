Зеленский поднял вопрос аннексии Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности предложил создать новую площадку для обсуждения аннексии Крыма Россией. Об этом он сказал во время выступления.

Зеленский заявил, что ему не нравится отсутствие вопроса Крыма в минских договоренностях. Зеленский хочет создать новую площадку, к которой могли бы быть привлечены США.

"Что мне не нравится в минских соглашениях - это вопрос Крыма. Вопрос Крыма не обсуждается вовсе... Нужна ли новая площадка?..Здесь могли бы сильнее повлиять США", - сказал Зеленский.

Президент также заявил, что местные выборы в Украине осенью должны пройти и на Донбассе, и в аннексированном Крыму.

"Наше желание сегодня провести местные выборы по всей Украине, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года. Хотелось бы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных политических условий невозможно для нас. Особенно, когда Россия информирует, что на Донбассе было выдано 125 тысяч российских паспортов. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны всем миром легитимными", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Киев готов договариваться с мирными жителями оккупированных территорий, но не с представителями так называемых "республик".

Как сообщал сайт "Комментарии", Зеленский заявил, что хотел бы проведения местных выборов в октябре 2020 года на всей территории Украины, включая оккупированные Крым и Донбасс. "Наше желание сегодня провести местные выборы по всей Украине, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года. Хотелось бы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных политических условий невозможно для нас. Особенно, когда Россия информирует, что на Донбассе было выдано 125 тысяч российских паспортов", - отметил глава государства. По словам Зеленского, жителям ОРДЛО нужны выборы, которые мировое сообщество признает легитимными. При этом президент исключил проведение переговоров с представителями так называемых "властей" оккупированного Донбасса.

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