Зеленский хочет провести местные выборы на Донбассе и в Крыму в октябре

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы проведения местных выборов в октябре 2020 года на всей территории Украины, включая оккупированные Крым и Донбасс. Об этом он сказал во время выступления в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.



"Наше желание сегодня провести местные выборы по всей Украине, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года. Хотелось бы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных политических условий невозможно для нас. Особенно, когда Россия информирует, что на Донбассе было выдано 125 тысяч российских паспортов", - отметил глава государства.



По словам Зеленского, жителям ОРДЛО нужны выборы, которые мировое сообщество признает легитимными.



При этом президент исключил проведение переговоров с представителями так называемых "властей" оккупированного Донбасса.



"Вы знаете, нас убеждают в том, что действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто являются непризнанными с точки зрения международного права", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее Владимир Зеленский назвал условие проведения выборов на Донбассе.



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