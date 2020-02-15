Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 15.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский хочет провести местные выборы на Донбассе и в Крыму в октябре
НОВОСТИ Все новости

Зеленский хочет провести местные выборы на Донбассе и в Крыму в октябре

Зеленский исключил переговоры с террористами «Л/ДНР»

сегодня, 13:48
Автор:

• Мария Чиренко

Зеленский хочет провести местные выборы на Донбассе и в Крыму в октябре

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы проведения местных выборов в октябре 2020 года на всей территории Украины, включая оккупированные Крым и Донбасс. Об этом он сказал во время выступления в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Наше желание сегодня провести местные выборы по всей Украине, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года. Хотелось бы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных политических условий невозможно для нас. Особенно, когда Россия информирует, что на Донбассе было выдано 125 тысяч российских паспортов", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, жителям ОРДЛО нужны выборы, которые мировое сообщество признает легитимными. 

При этом президент исключил проведение переговоров с представителями так называемых "властей" оккупированного Донбасса.

"Вы знаете, нас убеждают в том, что действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто являются непризнанными с точки зрения международного права", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее Владимир Зеленский назвал условие проведения выборов на Донбассе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...