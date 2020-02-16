Глава Офиса Ермак опубликовал декларацию о своих доходах за 2019 год

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак обнародовал доходы за 2019 год, в течение которого заработал 255 859 гривен. Об этом сообщается на сайте, где декларация опубликована.

Так, Ермак задекларировал 151 000 гривен дохода от предпринимательской деятельности, 10 672 гривен заработной платы в ООО "Международная юридическая компания", в которой он директор, там же он получил 49 317 гривен в качестве зарплаты по совместительству, 42570 гривен в АО "Международная юридическая компания". Также Ермак получил гонорар в 1300 гривен от "медийной группы европейского партнерства" и доход в 1000 гривен от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

С ноября 2005 года в собственности главы ОП квартира в Киеве площадью 107,8 м², а с 2015 года - авто Toyota Camry 2015 выпуска.

В Адвокатское объединение "Международная юридическая компания" Ермаку принадлежат 60% прав, в "АМА ВИЖН" 33,33% и в ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис" 0,01%.

Кроме того, на главу ОП оформлен кредит на 1262500 гривен. Он наличными 347000 долларов, 50 000 евро, а также на банковских счетах 26803 и 609 гривен. Ермак занял третьим лицам 1,3 миллиона гривен, а "Гарнет Интернешнл Медиа групп" задолжало ему 3 334 218 и 4,98 миллиона гривен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Ермак рассказал о своих планах по управлению Офисом президента.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!