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В Мюнхене Порошенко не пустили в зал, где выступал Зеленский

Порошенко не смог попасть в зал, где проходила украинская панель с участием президента Зеленского.

сегодня, 12:33 446
Автор:

• Наталья Шевченко

В Мюнхене Порошенко не пустили в зал, где выступал Зеленский

Пятого президента Украины Петра Порошенко не допустили в зал во время 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, где проходила украинская панель с участием президента Зеленского. Об этом написал экс-народный депутат Сергей Лещенко. 

"Свидетелями этого инцидента были немецкие депутаты от Европарламента. Порошенко решил не предавать эту ситуацию широкой огласке, потому что случившееся противоречит его легенде участия в Мюнхенской конференции по безопасности. В интервью принадлежащим ему телеканалам Порошенко очень старался показать себя влиятельной фигурой, причастной к принятию решений в мировой политики, - написал Лещенко. 

 Как сообщало издание "Комментарии", Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО. Эта международная дискуссионная площадка ежегодно собирает мировых политических лидеров. В этом году конференция проходила с 14 по 16 февраля.

Напомним, бывший советник Министра обороны Украины и Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков назвал бойцов Вооруженных сил Украины, которые голосовали на выборах за Владимира Зеленского,"ублюдками". 


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Источник: https://comments.ua/
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