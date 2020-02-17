Разумкову не понравилось, что нардепы кушают в сессионном зале и сидят в телефонах

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов прекратить отвлекаться на рабочем месте на собственные дела, еду и телефоны, пишет "Украинская правда".

"У меня есть возможность быть в командировках в регионах нашего государства. В основном положительно оценивают нашу работу, то как мы работаем, то что народные депутаты ходят на работу. Однако ко мне, как к председателю Верховной Рады, я думаю, что и вы об этом тоже слышите, что людям иногда непонятное поведение народных депутатов, которое они наблюдают в сессионном зале. И относительно кофе, и относительно еды, и о том, что народные депутаты довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то"- сказал он.

Как сообщало издание "Комментарии", президент Владимир Зеленский представил мобильный сервис "Дія" в рамках реализации программы "Государство в смартфоне".

По словам президента, на создание сервиса ушло полгода и приложение уже доступно в Apple Store и Google Play. Благодаря ему, в частности украинцы могут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.

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