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Разумкову не понравилось, что нардепы кушают в сессионном зале и сидят в телефонах

Разумков отчитал нардепов за кофе и телефоны в рабочее время

сегодня, 12:56 319
Автор:

• Наталья Шевченко

Разумкову не понравилось, что нардепы кушают в сессионном зале и сидят в телефонах

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов прекратить отвлекаться на рабочем месте на собственные дела, еду и телефоны, пишет "Украинская правда".

 "У меня есть возможность быть в командировках в регионах нашего государства. В основном положительно оценивают нашу работу, то как мы работаем, то что народные депутаты ходят на работу. Однако ко мне, как к председателю Верховной Рады, я думаю, что и вы об этом тоже слышите, что людям иногда непонятное поведение народных депутатов, которое они наблюдают в сессионном зале. И относительно кофе, и относительно еды, и о том, что народные депутаты довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то"- сказал он. 

Как сообщало издание "Комментарии", президент Владимир Зеленский представил мобильный сервис "Дія" в рамках реализации программы "Государство в смартфоне". 

По словам президента, на создание сервиса ушло полгода и приложение уже доступно в Apple Store и Google Play. Благодаря ему, в частности украинцы могут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/17/7240728/
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