Разумкову не понравилось, что нардепы кушают в сессионном зале и сидят в телефонах

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов
прекратить отвлекаться на рабочем месте на собственные дела, еду и телефоны,
пишет "Украинская правда".
"У меня есть возможность быть в командировках в регионах нашего государства. В основном положительно оценивают нашу работу, то как мы работаем, то что народные депутаты ходят на работу. Однако ко мне, как к председателю Верховной Рады, я думаю, что и вы об этом тоже слышите, что людям иногда непонятное поведение народных депутатов, которое они наблюдают в сессионном зале. И относительно кофе, и относительно еды, и о том, что народные депутаты довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то"- сказал он.
Как сообщало издание "Комментарии", президент Владимир Зеленский
представил мобильный сервис "Дія" в рамках реализации
программы "Государство в смартфоне".
По словам президента, на создание сервиса ушло полгода и приложение уже
доступно в Apple Store и Google Play. Благодаря ему, в частности украинцы могут
пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации
транспортного средства в своем смартфоне.
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