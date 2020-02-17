Нужно судить по делам: Медведчук о планах Офиса президента касательно восстановления Донбасса

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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что о планах Офиса президента (ОП) восстановить мир на Донбассе нужно судить по делам. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".
Так,
Медведчук прокомментировал заявления главы ОП Андрея Ермака, который недавно получил
свою должность.
"Прочитал его высказывания и о мире на Донбассе, и о обеспечении свободы слова, о чем он просил передать от имени президента. Также заявление о том, что власть не будет вмешиваться в работу СМИ. Но я знаю другие действия президента Зеленского. Когда он напрямую угрожает, в том числе СМИ", - заявил Медведчук.
По его словам, бывший руководитель Офиса президента якобы давил на свободу "отдельных, невыгодных и не ставших карманными для власти СМИ" через судебную власть и Национальный совет по радио и телевещанию. Также политик заявил, что действия главы ОП зависят от воли президента.
"Поэтому,
когда Ермак об этом говорит и ссылается на президента, у меня сразу возникает
сомнение: ведь это сказал президент. Может ли это сделать руководитель Офиса
президента? Не может. Если будет воля первого лица, то будет и реализация со
стороны его подчиненных, - считает Медведчук. - Поэтому мое отношение и к этому
назначению, и к тому, что происходит, творческое, как всегда. Поживем – увидим,
по конкретным делам будем давать оценки".
Ранее "Комментарии"
писали, что эксперты оценили назначение Ермака главой Офиса президента.
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