Одесский бизнесмен Киван намерен заключить сделку с Павлом Дуровым ради победы на местных выборах

По информации ряда источников, приближенных к Офису Президента, сейчас ведомство активно ищет выходы на создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который имеет непосредственное отношение к социальной сети ВКонтакте. Причиной для этого является приближение предвыборной кампании с расчетом на то, что телеграм-каналы будут играть на выборах ключевую роль, в том числе, в плане нейтрализации информационного давления на президента Владимира Зеленского.

К процессу уже подключился владелец Kadorr Group, одесский застройщик Аднан Киван. В качестве преференций от Зе-команды Киван рассчитывает получить серьёзное влияние на местных выборах.





Выход на Дурова будет обеспечивать давний соратник Кивана Тимур Нишнианидзе. Он, в свою очередь, является родственником Михаила Мирилашвили, сын которого был соучредителем соцсети ВК вместе с Дуровым, но впоследствии продал свою долю, как сообщало издание Forbes, во славу Всевышнего.





Бытует мнение, что в криминальных кругах сам Мирилашвили может быть известен, как Миша Кутаиский или авторитет Миша Мирели, который ранее эмигрировал в Израиль.





Встреча Нишнианидзе с Мирели уже запланирована и состоится в ближайшее время в Израиле. По итогам этой встречи Киван должен получить прямой выход на Павла Дурова и "передать" его Офису Президента, тем самым обеспечив себе влияние на предстоящих выборах.









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