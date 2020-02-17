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Одесский бизнесмен Киван намерен заключить сделку с Павлом Дуровым ради победы на местных выборах

Аднан Киван ищет встречи с создателем приложения Telegram для использования платформы в пользу Зе-команды

сегодня, 18:26 157
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Одесский бизнесмен Киван намерен заключить сделку с Павлом Дуровым ради победы на местных выборах

По информации ряда источников, приближенных к  Офису Президента, сейчас ведомство активно ищет выходы на создателя мессенджера  Telegram Павла Дурова, который имеет непосредственное отношение к социальной сети ВКонтакте. Причиной для этого является приближение предвыборной кампании с расчетом на то, что телеграм-каналы будут играть на выборах ключевую роль, в том числе, в плане нейтрализации информационного давления на президента Владимира Зеленского.

К процессу уже подключился владелец Kadorr Group, одесский застройщик Аднан Киван. В качестве преференций от Зе-команды Киван рассчитывает получить серьёзное влияние на местных выборах. 

Выход на Дурова будет обеспечивать давний соратник Кивана Тимур Нишнианидзе. Он, в свою очередь, является родственником Михаила Мирилашвили, сын которого был соучредителем соцсети ВК вместе с Дуровым, но впоследствии продал свою долю, как сообщало издание Forbes, во славу Всевышнего.

Бытует мнение, что в криминальных кругах сам Мирилашвили может быть известен, как Миша Кутаиский или авторитет Миша Мирели, который ранее эмигрировал в Израиль. 

Встреча Нишнианидзе с Мирели уже запланирована и состоится в ближайшее время в Израиле. По итогам этой встречи Киван должен получить прямой выход на Павла Дурова и "передать" его Офису Президента, тем самым обеспечив себе влияние на предстоящих выборах. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что за прошедший год в Украину перевели 12 млрд долларов США.



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